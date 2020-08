Delphine (Koh Lanta) :dérape et dévoile l’incroyable trahison d’Ahmad !

Ahmad a littéralement perdu son équipe, mais c’est Delphine qui a été évincée alors que Claude a été magistral du début jusqu’à la fin. Sa prouesse a même été saluée sur les réseaux sociaux comme celle de Moussa.

Les deux héros ont prouvé qu’ils avaient réellement leur place dans ce jeu.

Delphine et Ahmad sont dans un bateau

L’affaire a commencé lorsque Téhéura a été évincé la semaine dernière à cause de la stratégie d’Ahmad. Claude ne comprend pas cette situation puisqu’un héros doit aider et non être visé par une éviction aussi rapide. Les anciens participants décident alors de s’allier pour le venger alors qu’il revient dans l’aventure à cause de la sortie de Sara blessée. Cette dernière a été la cible d’une éventration lors d’un jeu.

Denis Brogniart a donc annoncé la réunification, les deux tribus ont pu se réunir, mais elles devaient énoncer mutuellement deux ambassadeurs .

. Les jaunes choisissent Ahmad et Claude pour les rouges, ils optent pour Moussa, un fin stratège.

Claude insiste sur le fait qu’il pourra se débrouiller seul et qu’il ne veut pas s’allier à Ahmad.

Le candidat pointé du doigt depuis quelques jours a été largement critiqué par l’ensemble des internautes. Ils ont été nombreux à déverser leur haine sur les réseaux sociaux notamment en lui demandant de quitter l’aventure. Une image a même fait le tour de la toile, on peut voir Ahmad totalement isolé alors que les autres sont réunis.

Malheureusement, comme les jaunes avaient pu le prévoir, Ahmad ne voulait pas aller jusqu’à la boule, ils décident d’éliminer Delphine.

Le plus dur était encore à réaliser, car il fallait annoncer la nouvelle. Le retour sur la plage a donc été très problématique et la jeune a carrément pété un câble.

Elle laisse sa rage éclater

Elle n’a pas gardé sa langue dans sa poche et le règlement de compte a eu lieu devant les téléspectateurs très enthousiasmés à l’idée de voir Ahmad dans une telle posture. Delphine n’a pas hésité à hurler alors que les larmes étaient au rendez-vous. Entre la tristesse de partir, celle d’avoir été trahie ou encore la colère de ne pas avoir compris le jeu d’Ahmad beaucoup plus tôt, Delphine lui demande s’il peut encore se regarder dans le miroir. Le jeune homme est toujours au rendez-vous dans l’aventure, mais la suite sera clairement difficile puisque les rouges sont en infériorité numérique.

Claude avec sa bande de héros a l’intention d’aller le plus loin possible sans forcément compter sur des alliances. Dans tous les cas, celui qui rêve d’une nouvelle revanche dans Koh Lanta a parfaitement mené les stratégies.

Delphine en a profité pour dévoiler toute la stratégie d’Ahmad qui avait donc pensé à tout, mais lors du conseil des ambassadeurs, Claude était formel.

Le candidat rouge a mis au point sa stratégie beaucoup trop tôt dans l’aventure et il l’a finalement payé. Il y a de grandes chances pour qu’il quitte Koh Lanta très rapidement.