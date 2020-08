Delphine Wespiser : elle dévoile une nouvelle photo qui ne plait pas à tout le monde et doit se justifier !

La situation devient chaotique si vous avez des enfants, qui ne peuvent plus aller à l’école.

Delphine Wespiser, une ancienne miss France, voulait encourager les Français à rester chez eux, mais l’information a pris une autre tournure. Ce qui défraie la chronique sur la toile actuellement, c’est la photo qu’elle a postée. Qu’a de si spécial cette photo pour créer tant de polémique ? Cet article donnera plus de détails.

L’image qu’on retrouve sur le cliché

En effet, sur le cliché, vous verrez Delphine Wespiser dans une petite tenue sur une terrasse et à ses côtés il y a un homme. À première vue, elle profite du soleil dans les meilleures conditions, mais tout le monde n’a pas eu cette impression.

Les internautes ont dit qu’ils ne menaient pas une telle vie, qu’ils n’avaient pas une terrasse ou encore du soleil. Ils n’ont pas hésité à donner leur avis sur la publication pour faire part de leur mécontentement. Malgré cela, la photo a rassemblé plus de 13 000 j’aime.

Certes, pour Delphine Wespiser, il est sans doute plus facile de rester à domicile en étant confinée, puisque l’environnement n’est clairement pas le même. Cela peut donc susciter une vague de jalousie, d’où l’intérêt d’être vigilant avec les photos publiées sur internet.

Le message de Delphine Wespiser

Le message de Delphine Wespiser est que le confinement n’est pas forcément mauvais. Elle pourra alors passer des commandes pour prendre des pizzas, rester sous les draps ou encore regarder la télévision. Elle aura finalement le même emploi de temps que de nombreux Français, mais les conditions dans lesquelles a été prise la photo choquent. On distingue deux groupes qui s’affrontent sur le compte de Delphine Wespiser :

Un premier qui la remercie de son message et qui peut être heureux de son quotidien.

Un second qui a tendance à critiquer ses faits et gestes et dont l’avis peut être très néfaste.

Il faut savoir que les temps ne sont pas du tout faciles alors que le chef d’État a spécifié à maintes reprises que la Nation était en lutte contre le virus.

Le confinement commence ce mardi 17 mars et les Français ne voient le soleil que depuis leur fenêtre lorsqu’ils n’ont pas la chance d’avoir un balcon ou une petite terrasse voire un jardin. Il est vrai que les internautes qui ont un espace convenable et qui travaillent avec internet depuis plusieurs années ne seront pas forcément touchés de la même manière. De toutes les façons, la jalousie a la vie dure sur le Web, et les stars sont nombreuses à se retrouver sous le feu des projecteurs, alors que le but au départ est bienveillant.

La réaction de Delphine Wespiser face aux critiques

L’ancienne Miss France ne semble pas touchée par les réponses négatives. Elle a donc posté un second message un peu plus alarmant, car nombreux sont les Français qui n’hésitent pas à abandonner des animaux à cause du coronavirus. Des rumeurs circulent sur internet, et elles disent que les chiens ou les chats transmettent le virus.

Malheureusement, la réalité est toute autre, car le Covid-19 ne se transmet pas aux animaux. Les humains sont alors épargnés, mais les refuges ont été contraints de monter aux créneaux pour tenter d’avertir la population. Certains refuges ont décidé de fermer leurs portes à cause de ce problème qui prend une ampleur non négligeable.

Delphine Wespiser montre que la transmission entre les humains et les animaux n’est pas possible. Elle pense que la bêtise humaine ne semble pas prête de disparaître étant donné que les Français perdent complètement la boule.

Enfin, selon elle, il urge que l’information soit partagée de façon massive, car les Fake News qui circulent sur le Net font des animaux des victimes. Les animaux de compagnie ne sont pas des vecteurs du virus.