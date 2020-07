Delphine Wespiser enchaîne les décès liés au coronavirus

View this post on Instagram

Chaque jour j’apprends le décès d’une personne partie à cause de ce virus qui montre que le monde ne sera plus le même. La terre entière et la France sont meurtries par ce virus , mais l’Alsace .. C’est incroyable .. Aujourd’hui M. Jean-Marie Zoellé est la deuxième connaissance dont on m’apprend le départ. Je pense à ce Grand Monsieur , de sa stature et de son élégance , et des bons moments que nous avons partagés dans le secteur ludovicien. 🥂 Au revoir Monsieur le Maire.