Denis Brogniard est en deuil, Koh-Lanta perd un membre de son équipe ! Les fans sont très attristés !

Plusieurs semaines avant, TF1 avait annoncé le lancement de Koh-Lanta, les 4 terres prévu pour le vendredi 28 août 2020 soir sur la chaîne. Une nouvelle saison marquée par un concept inédit, de nouveaux enjeux où l’on pourra suivre le parcours des 24 nouveaux aventuriers.

Un jour sombre pour Koh-Lanta

« Dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, quatre équipes s’affronteront : Nord, Sud, Est, Ouest, qui se surpassera le plus pour sa région de France ? Quatre tribus, vingt-quatre aventuriers mais, à la fin, il n’en restera qu’un ! RDV dès le 28/08 à 21h05 sur TF1 avec Denis Brogniard » avait annoncé TF1 via twitter.

Rappelons que la dernière finale, diffusée pendant le confinement, a fédéré près de 7 millions de spectateurs. En 19 ans de diffusion, ce score d’audience n’avait pas été atteint depuis 2013. Plus populaire que jamais, ce retour de l’émission est très attendu par des millions de fans. Seulement voilà, une triste nouvelle vient assombrir ce jour qui devait être joyeux aussi bien pour les inconditionnels de l’émission que pour l’équipe de Koh-Lanta. En effet, tôt dans la journée, c’est le cœur très lourd que Denis Brogniart s’est exprimé sur Instagram afin de nous faire part du décès survenu brutalement de Dan, un membre de l’équipe de Koh-Lanta.

Qui était Dan pour Koh-lanta?

Dan était le conducteur de l’équipe de tournage de Koh-Lanta. Afin de lui rendre hommage et pour faire part de cette mauvaise nouvelle à ses milliers d’abonnés, le célèbre hôte de l’émission d’aventure a débuté son annonce sur Instagram par une présentation « Il était notre fidèle conducteur depuis plusieurs années aux Fidji sur le tournage de Koh-Lanta ». En hommage à tous leurs moments passés ensemble, Denis a ensuite ajouté : « Dan était un personnage à la voix grave qui m’accueillait toujours avec un grand sourire d’un joyeux Hi mister Denis ! Il nous a quittés brutalement. »

Visiblement, les deux hommes partagent aussi une passion commune, comme nous le confie l’animateur de 53 ans par la suite: « On se chambrait en parlant tous les jours rugby ! Pensées pour lui, pour sa famille » Fortement affecté par cette disparition, l’animateur de Koh-Lanta a terminé son annonce par une note bien morose « Très triste ce matin ».

L’émouvant hommage des aventuriers

Suite à ce drame, plusieurs des candidats de Koh-Lanta qui ont côtoyé Dan ont tenu à lui rendre un dernier hommage. On a entre autres Nicolas, candidat de la 20e saison de Koh-Lanta, la guerre des chefs qui a écrit « RIP à lui !! Et courage à la famille… Les fidjiens au top pour les avoir côtoyer dans leurs villages… Boulaaaa.! ». Ou encore, « Le meilleur » comme l’a noté Carole, aventurière que l’on découvrira ce soir dans cette nouvelle saison des 4 Terres. Très sobrement, Teheiura Teahui, candidat dans 4 saisons de l’émission d’aventure a laissé comme commentaire : « RIP, Dan« . De nombreux internautes souhaitaient également rendre hommage à Dan et à témoigner de leur soutien à sa famille. « Qu’il repose en paix… Courage et patience à sa famille et ses proches », « Sincère condoléances pour Dan et sa famille. » , « Puisse-t-il trouver paix et amour où il est à présent », « Courage », «Quelle tristesse », « J’espère qu’il repose en paix, force à vous Denis et à toute sa famille ainsi qu’à ses amis », sont quelques-uns des mots laissés par les fans de l’émission , toujours présents pour remonter le moral de l’animateur de l’émission et des autres des membres de la production.