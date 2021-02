Denis Brogniart est à l’origine d’une vague de bonheur sur Instagram, découvrez les raisons

La précédente saison de Koh Lanta a été frappée de plein fouet par le décès de Bertrand Kamal. La finale qui a été proposée dans des conditions spécifiques à cause de la crise sanitaire a donc été très triste. Toutefois, TF1 revient en force avec de nouveaux épisodes qui seront bientôt diffusés sur la chaîne première. Denis Brogniart a donc pu ravir tous les fans de ce programme qui ne lasse pas apparemment les Français malgré les nombreuses versions qui sont proposées.

Koh Lanta se renouvelle et change de format pour 2021

Comme vous le savez, la production a été contrainte de s’adapter puisque l’émission n’a pas pu être tournée dans des conditions classiques à cause de la crise sanitaire. C’est donc en Polynésie française que Denis Brogniart a pu s’envoler avec les nouveaux candidats dont les premières photos ont d’ores et déjà été diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ce n’est toutefois pas la seule bonne nouvelle puisque les épreuves seront aussi très différentes. Ceux qui avaient tendance à penser que le programme pouvait s’essouffler seront ravis.

Denis Brogniart a pu ravir tous les adeptes de ce programme en dévoilant en avant-première le totem de cette nouvelle saison .

. Rapidement, les retours ont été positifs, ils témoignent également d’une vive impatience des internautes.

Comme c’est souvent le cas, Denis Brogniart a été au coeur d’une vague de commentaires positifs, cela s’annonce donc très bien pour la nouvelle saison.

Il faut savoir que le totem s’est inspiré bien sûr du lieu où le tournage a été réalisé, il s’offre ainsi un petit coup de jeune pour cette nouvelle saison. Vous devez également suivre avec la plus grande précision les annonces de Denis Brogniart sur Instagram puisque les nouveaux épisodes ne seront pas dévoilés avant le 12 mars. Dans près de deux semaines, vous aurez l’occasion de rencontrer les nouveaux candidats qui sont apparemment des inconnus et ce sera aussi le moment de découvrir les épreuves.

Il est important de noter que Denis Brogniart sera aux commandes de cette nouvelle saison de Koh Lanta, mais les fans d’aventures pourront aussi savourer Pékin Express. M6 propose donc son programme mythique qui a été tourné dans des conditions assez chaotiques toujours à cause de la crise sanitaire.

Trois armes secrètes pour Koh Lanta

Avec cette nouvelle destination, c’est une nouvelle culture qui est partagée sur le devant de la scène et la production a eu l’idée de développer de nouveaux concepts avec notamment des armes secrètes. Ces dernières auront clairement une place de choix notamment pour les conseils. Les candidats pourront alors face à Denis Brogniart jouer le bracelet noir, le détournement du vote ou encore le quitte ou double. Cela mettra un peu de dynamisme dans cette émission dont les rouages étaient beaucoup trop connus des candidats.

Il était assez rare d’avoir des surprises puisque le mécanisme était le même depuis de longues années. Les armes dévoilées par Julien Magne dans les colonnes de 20 Minutes semblent redistribuer les cartes. Il faudra par contre être patient pour découvrir cette saison de Koh Lanta pilotée avec talent par Denis Brogniart. Ce dernier devra rencontrer les plus grands stratèges, ce sont souvent eux qui réussissent à tirer leur épingle du jeu et ce sera encore le cas avec ces armes secrètes.

Au vu des commentaires reçus par Denis Brogniart, cette saison est très attendue alors que les diffusions sont désormais de plus en plus rapprochées.