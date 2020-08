Denis Brogniart : après son hommage à Fanny, il nous présente ses 4 « princesses » !

Heureux, comblé, et en vacances avec ses princesses

À quelques jours du grand retour dans les airs de Koh-Lanta, avec une nouvelle saison baptisée Koh-Lanta, les 4 terres, qui sera composée de quatre équipes régionales, Denis Brogniart continue de profiter de ses vacances en famille. Des vacances qui ressemblent à un petit Tour de France.

Après avoir traversé les Alpes, l’animateur de TF1 et sa famille étaient sur la côte varoise il y a quelques jours. L’occasion pour ce grand sportif de parcourir le Massif des Maures à vélo, mais aussi de rendre visite au commentateur RMC David Cozette, qui a ouvert un hôtel-restaurant à Hyères.

Quelques jours après avoir immortalisé ce moment en postant une photo rare avec Hortense, sa femme sur Instagram, Denis Brogniart vient donc d’offrir un autre cadeau à ses 420 000 abonnés sur le réseau social. Ce vendredi 14 août, l’animateur de 53 ans a dévoilé un cliché de sa femme et de leurs trois filles, les jumelles Lili et Violette (née en 2005), ainsi que de Blanche (née en 2006).

En short et en baskets, les cheveux en queue de cheval, les quatre sont représentées de dos marchant côte à côte sur un chemin forestier. Sur la légende, on pouvait lire « Mes 4 princesses », « heureux » et « comblé », et précisant que cette photo souvenir a été prise dans le massif du Luberon, qui s’étend entre les départements du Vaucluse et des Alpes- de Haute-Provence.

Ensemble depuis dix-sept ans, Denis Brogniart et son épouse Hortense forment un couple très discret depuis le début de leur histoire d’amour sur le plateau de Koh-Lanta. En plus des trois filles qu’il a eues avec sa femme actuelle, celui qui vient de quitter la présentation du magazine Automoto a un quatrième enfant issu d’un premier mariage, un fils qui fête ses 20 ans cette année.

Avec ce cliché, l’animateur dévoile un peu de sa vie privée qu’il tient tant à préserver. Des photos publiées sur les réseaux sociaux qui évoquent de bien heureux moments.

Souvenez-vous, quelques mois auparavant, l’animateur Koh –Lanta a pris la parole sur son Instagram pour annoncer le décès de Fanny, une internaute connue pour son combat contre un cancer. Denis a décidé de lui rendre ce vibrant hommage en rappelant la cause lui était chère. À l’âge de 25ans, Denis a perdu son père d’une forme de cancer.

Qui était Fanny ?

Elle s’appelait Fanny, et sur Instagram, la jeune femme atteinte d’un cancer rare et incurable, racontait son quotidien, son combat, les hauts, les bas, les espoirs, mais aussi les rêves brisés. Sans filtre, mais toujours avec une pudeur infinie, elle témoignait de son combat acharné contre la maladie qui avait été déclaré en 2016.

Comme beaucoup d’internautes, Denis Brogniart a appris la mort de la jeune femme sur son compte Instagram le 26 juillet dernier. Aussitôt, il tenait à lui rendre un vibrant hommage en rappelant à quel point la cause lui était chère. En mai de l’année dernière dans 50 Minutes Inside il expliquait à Nikos Aliagas: «C’est quelque chose qui m’est particulièrement cher. Aujourd’hui, il soigne un cancer sur les deux. Mais d’ici 2025, c’est-à-dire demain, nous en servirons deux sur trois. Pour cela, il faut que la recherche continue d’avancer ».

En légende d’une diapositive sur laquelle apparaissent la jeune femme et son beau sourire Denis Brogniart dit « Triste et choqué d’apprendre la disparition de Fanny, une femme au courage exceptionnel qui lutte depuis des années contre une forme rare de cancer. Avant d’ajouter très ému «je garderai ce sourire éclatant et sa détermination à vivre jusqu’au bout. » Fanny n’avait que 28 ans.