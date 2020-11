Denis Brogniart balance tout sur le prochain jeu “District Z” qui est produit par Arthur : la grande première aura lieu le 11 décembre prochain !

Il y a déjà plusieurs mois de cela, au milieu de l’été dernier, on pouvait voir sur les réseaux sociaux une bande-annonce très énigmatique concernant le futur jeu télévisé présenté par Denis Brogniart : District Z sur TF1. Mais si à l’époque on ne savait que très peu de choses concernant ce jeu, l’animateur de Koh Lanta a décidé de mettre les bouchées double et de rentrer dans le vif du sujet !

Denis Brogniart donne des informations au compte goutte pour tenir en haleine les téléspectateurs de TF1 !

C’est sur les réseaux sociaux qu’une grande campagne de communication autour du jeu District Z a été lancée il y a tout juste quelques heures. Jusqu’ici, on ne savait que très peu de choses sur ce jeu qui allait être présenté par Denis Brogniart. Et bien il se trouve que nous avons eu l’occasion de mettre la main sur de nouvelles informations sur ce jeu qui est très attendu par les téléspectateurs de TF1.

En effet, l’autre émission phare de la chaîne, Koh Lanta, qui est également présentée par Denis Brogniart, touche bientôt à sa fin ! Les téléspectateurs sont en haleine et veulent savoir ce qui les attend désormais les vendredi soir à partir du mois de décembre. Heureusement, Denis Brogniart a donné il y a quelques heures à peine des détails très importants concernant son jeu District Z.

Préparez-vous à l’expérience District Z !

RDV avec votre nouveau jeu immersif présenté par @DenisBrogniart dès le vendredi 11 Décembre sur @TF1 et @MYTF1 ! pic.twitter.com/5j1uv9zmCu — District Z (@DistrictZ) November 17, 2020

Que sait-on sur District Z, le futur jeu de TF1 présenté par Denis Brogniart ?

Nous avons réuni toutes les informations concernant le futur jeu de TF1 qui risque de faire un gros carton cet hiver et pendant les fêtes de Noël notamment. On sait désormais que :

ce jeu sera bel et bien diffusé tous les vendredi soir à 20h50 à la place de Koh Lanta à partir du 11 décembre prochain

à la place de Koh Lanta District Z a été produit par un autre animateur emblématique de TF1 accompagné de son équipe : le présentateur Arthur !

on devrait s’attendre à une expérience véritablement unique que ce soit au niveau du casting ou du décor

Depuis la publication de Denis Brogniart sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs de TF1 veulent en savoir plus et ont hâte de voir ce que pourra donner ce jeu inédit sur la chaîne.

Préparez vous à vivre l’expérience du @DistrictZ dès le 11 décembre sur @TF1 ! Un univers unique, des personnalités surprenantes, des créatures qui vont vous surprendre… très heureux et fier de présenter cette création signée par @Arthur_Officiel et ses équipes.@Satisfaction_tv pic.twitter.com/4VvdYzhKfw — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) November 17, 2020

Il faut dire qu’avec une diffusion en prime-time et un vendredi, la chaîne mise gros sur ce nouveau programme qui doit être absolument parfait et qui démarre en pleine crise du coronavirus. On imagine en effet que la pression est très forte pour l’animateur de Koh Lanta qui enchaîne les réussites ces dernières années, comme en témoignent les dernières audiences que l’on a pu lire dans la presse spécialisée médiatique.

Quelque part en France, dans une zone ultra-secrète, des personnalités vont se mesurer au #DistrictZ 🔥

Pour venir à bout des épreuves, il faudra être costaud, se montrer malin et dépasser ses peurs 💪

District Z, présenté par @DenisBrogniart dès le 11 Décembre sur @TF1 & @MYTF1 pic.twitter.com/WaH5letTN9 — District Z (@DistrictZ) November 17, 2020

Si dans le premier teaser que l’on avait pu voir on pouvait constater que l’ambiance du jeu allait être assez lugubre, on ne sait pas encore exactement qui va participer à ce jeu qui annonce un retour en force de Denis Brogniart ! Denis Brogniart sera-t-il accompagné de personnalités du petit écran lors de cette nouvelle émission ? Faut-il s’attendre à voir d’anciennes stars de la téléréalité, des acteurs ou bien des comédiens participer à District Z ? Nous devrions avoir la réponse très bientôt car la chaîne réserve encore son lot de surprises avant le grand jour de la première diffusion !