Denis Brogniart complètement anéanti, l’animateur perd un être cher à ses yeux

C’est encore une fois un nouveau drame pour la famille Koh Lanta qui n’en finit pas malheureusement de cumuler les mauvaises nouvelles. Ces derniers mois ont en effet été vraiment difficile pour tous les fans et les téléspectateurs de TF1. Tout le monde se souvient déjà l’an dernier de la mort tragique du candidat Bertrand Kamal qui était décédé pendant la diffusion de l’émission. Les téléspectateurs de la chaîne s’étaient alors tous empressés pour pouvoir célébrer la mémoire du candidat mythique de l’émission, dont on se souvient encore à ce jour.

Il se trouve en effet que ce dernier n’a laissé personne indifférent, et que de nombreux téléspectateurs auraient même bien voulu qu’il continue l’aventure encore plus loin que ce que l’on a pu voir à l’antenne. Malheureusement, la vie en a décidé autrement et c’est il y a maintenant plusieurs mois que l’on a pu apprendre avec une grande tristesse le décès tragique du candidat de Koh Lanta.

Toutefois, à l’heure où le candidat a pu en effet vivre un terrible malheur, il se trouve que d’autres mauvaises nouvelles allaient pouvoir venir par la suite. On ne s’attendait pas en effet à ce que quelques mois plus tard, on apprenne des nouvelles aussi tragiques avec des disparitions de proches de l’animateur mythique de TF1. À l’heure où la crise sanitaire bat son plein, on suppose en effet que le taux de mortalité a malheureusement augmenté partout dans le monde, ou au moins dans bon nombre de pays sur la planète.

Denis Brogniart mal en point, il partage sa peine sur les réseaux sociaux

C’est encore une fois le cœur lourd que Denis Brogniart, l’animateur mythique de l’émission Koh Lanta, a donc pu prendre la parole en exclusivité pour pouvoir expliquer toute sa peine, et celui-ci n’y est pas allé de main morte. En effet, il a pu saluer la mémoire d’un cadreur mythique que les téléspectateurs de TF1 connaissent bien, en la personne de Thomas Bonnecarrere.

Plutôt connu pour pouvoir être présent sur les émissions de Formule 1, ce dernier a pu accompagner l’animateur Denis Brogniart dans de nombreuses épreuves. Il faut dire que, même si Denis Brogniart est un passionné d’aventure avec l’émission Koh Lanta qu’il peut présenter depuis maintenant de nombreuses années, il se trouve qu’il est aussi un très grand passionné de sport, notamment de vélo. Tous ses fans peuvent le voir régulièrement parcourir des distances assez dingues, notamment sur Instagram où il n’hésite pas une seule seconde à diffuser ses courses les plus magistrales à vélo, avec parfois des décors somptueux sur les lieux de tournage de Koh Lanta.

Denis Brogniart se souvient des moments passés avec son ami disparu…

Alors que c’est un nouveau décès tragique pour l’animateur de Koh Lanta, ce dernier ne s’est pas privé pour pouvoir partager toute sa peine sur les réseaux sociaux et ses fans ont pu le soulager de cette douloureuse nouvelle.

En effet, on savait que l’animateur était bel et bien proche de certaines personnes proches du milieu sportif et télévisuel, et on imagine que pour ce dernier, c’est un nouveau coup dur qui a été annoncé, alors que la crise sanitaire bat son plein !