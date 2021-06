Denis Brogniart fait une énorme annonce sur les réseaux sociaux, les fans sont sous le choc

On ne compte plus le nombre de fois où l’animateur français Denis Brogniart a pu prendre la parole pour pouvoir annoncer des nouvelles assez fracassantes cette année. Il faut dire que depuis la crise sanitaire liée au coronavirus, l’animateur est dans la tourmente et doit faire face au quotidien à de nombreuses difficultés qui ne sont pas toujours très simples à gérer. Pour pouvoir y faire face, il doit parfois prendre sur lui et être sur ses gardes.

On a pu le voir en exclusivité ces derniers jours lors d’une interview assez poignante, où il a pu se confier sur la COVID-19 notamment, où un de ses enfants a été concerné. Comme cela a été le cas plus tôt pour Jean-Luc Reichmann, qui a été visiblement contaminé par un de ses enfants, c’est une épreuve assez douloureuse que l’animateur de Koh Lanta Denis Brogniart a été contraint de vivre contre toute attente. Néanmoins, on ne pensait pas que ses déclarations puissent aller aussi loin, comme on a justement pu le voir ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En effet, il se trouve que l’animateur n’a pas froid aux yeux, et il n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’il peut penser.

Par le passé, certains de ses fans les plus assidus se souviendront sûrement de ses déclarations assez choquantes lors des lives de Koh Lanta sur les réseaux sociaux. Avec un franc-parler, mais que l’on connaît bien avec Denis Brogniart, ce dernier peut parfois être assez sûr dans ses propos…

Denis Brogniart annonce le retour de son émission polémique

C’est une nouvelle annonce qui va faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias. En effet, tout le monde a pu découvrir il y a de cela quelques mois une émission exclusive avec l’animateur Denis Brogniart et le producteur de télévision Arthur. Mais alors que l’émission District Z a été assez violemment critiquée sur les réseaux sociaux, certains se demandaient si elle allait pouvoir revenir à l’antenne ou non.

En effet, lors de sa diffusion pour la toute première fois, certains téléspectateurs n’ont pas hésité une seule seconde à dire haut et fort qu’ils n’apprécient pas du tout les soi-disant ressemblances avec l’émission de télévision mythique Fort Boyard et la série The Walking Dead, qui fait actuellement un très gros carton dans les médias. Toutefois, cela n’a clairement pas empêché l’émission de faire un gros carton lors de sa première diffusion, malgré toutes les critiques que Denis Brogniart et le producteur Arthur ont pu recevoir ces derniers mois.

District Z : la nouvelle saison au cœur d’une grosse polémique avant sa diffusion

Sur les réseaux sociaux, certains téléspectateurs se sont même plaints très ouvertement du fait que l’on retrouve très souvent les mêmes personnes dans les émissions qui sont produites par Arthur. Des déclarations qui n’ont pas du tout plu au principal concerné : Arthur a poussé un très gros coup de gueule sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il était ouvert à des propositions !

Mais avec la grosse annonce que Denis Brogniart vient de faire avec le retour de District Z, on imagine que le casting de la nouvelle saison est déjà finalisé depuis longtemps. Il ne nous reste désormais plus qu’à prendre notre mal en patience !