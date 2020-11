Denis Brogniart : il fait une vidéo parodie sur la défaite de Donald Trump, amusant fortement les internautes !

A l’instar de nombreuses personnes anti Trump, l’animateur du jeu Koh-Lanta a voulu souhaiter bon vent à Donald Trump, mais à sa manière. Il a donc posté un montage qui a fait sensation auprès des internautes sur Twitter. Les dérivés n’ont pas tardé…

Donald Trump refuse d’accepter la défaite !

Le vote pour les élections aux USA a eu lieu depuis le mardi 3 novembre 2020. Il fallait choisir entre le président sortant Donald Trump qui est Républicain et son adversaire Joe Biden, qui lui, est Démocrate.

4 jours plus tard, les résultats sont enfin sortis, et c’est Joe Biden qui a été élu 46e président des Etats Unis d’Amérique. Cet exploit a été réalisé par les 290 grands électeurs démocrates qui ont choisi leur président, alors qu’il n’y en a eu que 214 pour Donald Trump. Cependant, le président sortant n’est pas du tout d’accord avec ces résultats, et ne cesse de protester avec des tweets sur les réseaux sociaux.

Notons qu’en temps normal, Joe Biden devrait prêter serment le 20 janvier 2021. Cependant, les choses risquent d’être retardées, puisque le président sortant ne semble pas du tout coopérer. En effet, la période de transition jusqu’à la passation de service, est importante, et nécessite la collaboration des 2 équipes. C’est à ce moment par exemple que le nouveau président prend connaissance des informations concernant des agences fédérales.

Toutefois, l’attitude et les propos tenus par Donald Trump supposent que ce dernier ne sera pas du tout coopératif. D’ailleurs, il semblerait que les équipes du mari de Melania Trump aient engagé plusieurs recours en justice. Ils souhaitent qu’il y ait un nouveau décompte des voix dans certains Etats décisifs.

Néanmoins, des experts estiment que Donald Trump n’a aucune chance, et que la seule chose qu’il pourrait parvenir à faire, serait de retarder la transmission de certains dossiers.

Denis Brogniart s’amuse de la défaite de Donald Trump, les internautes approuvent !

Que Donald Trump soit content ou pas, de millions de personnes, aussi bien aux USA que dans le monde, célèbrent la victoire de Joe Biden. Parmi les heureux, on compte de nombreuses célébrités et personnalités politiques américaines, dont Hillary Clinton, Beyoncé, Ariana Grande, Lady Gaga ou encore Shakira.

De même, nombreuses étaient les célébrités françaises à applaudir la décision du peuple américain d’avoir voté contre Donald Trump. Parmi eux, il y a Marion Cotillard, Faustine Bollaert, et même Cristina Cordula. Cependant, alors que beaucoup de personnes s’épanchaient sur les réseaux sociaux à ce sujet, le post de Denis Brogniart a particulièrement amusé la toile.

C’est sur son compte Twitter, que l’animateur de Koh-Lanta a décidé de poster un montage. On le voit ainsi sur le point d’éteindre le flambeau d’un candidat de Koh-Lanta. Sauf que la tête du candidat a été remplacée par celle de Donald Trump. En légende, Denis Brogniart a écrit : « Bye bye Donald ! La sentence des américains est irrévocable ! »

Cette plaisanterie de l’animateur a beaucoup suscité l’amusement de la part des internautes, qui ont rapidement utilisé cette analogie avec le célèbre jeu présenté par l’animateur sur TF1 : « N’oubliez pas la réunification, plus de bleus, plus de rouges mais une équipe soudée #Joe Biden », « Donald, prenez votre sac, allez chercher votre flambeau et venez me rejoindre. »

Attention, les choses seront vraiment définitives le 20 janvier 2021, en temps normale. En effet, cela dépend de la bonne volonté du président sortant, même si on apprend que l’équipe de Joe Biden ait anticipé le fait que Donald Trump soit réticent à ce que les choses suivent leur cours… wait and see !