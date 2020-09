Denis Brogniart : Il partage les premières images de District Z, le nouveau jeu bientôt sur TF1 !

Il n’y a pas encore eu beaucoup d’informations sur le nouveau jeu diffusé sur TF1. Ces derniers mois, quelques vidéos avaient été publiées pour montrer le programme. Dans l’une d’elles, on pouvait voir Jean Réno présenter le concept à Cannes en 2019.

Les premières images de « District Z » officiellement dévoilées

Lors de la mi-temps de finale de la ligue des champions, ce dimanche 23 aout, un premier aperçu de « District Z » a été officiellement diffusé sur TF1. C’est Denis Brogniart qui présentera l’émission. C’est ainsi l’occasion pour les téléspectateurs de découvrir l’animateur dans une ambiance différente. D’ailleurs, Denis Brogniart a aussi partagé ces images sur Instagram.

Sur la vidéo publiée par celui-ci, on le voyait déclarer aux participants : « Soyez les bienvenus dans le District Z, ouverture de la porte ». Par ailleurs, à travers la vidéo on pouvait découvrir une ambiance assez sombre. Il n’a pas été aussi facile de ne pas remarquer la présence d’une forêt lugubre et d’un entrepôt qui semble vieux et abandonné.

Ce qui a visiblement rendu enthousiastes les internautes quant à la possibilité de découvrir ce jeu-évènement. En effet, on pouvait lire les quelques commentaires suivants : « Ça a l’air génial », « Ça a l’air bien », « Trop hâte de découvrir » ou encore « On a hâte ».

Il faut dire que l’émission a été annoncée dès 2019. Malheureusement, en raison de la pandémie de Covid-19, il y a eu un certain retard dans le tournage et le développement. À remarquer aussi que la date de diffusion de « District Z » n’a pas pour le moment encore été dévoilée. Les téléspectateurs n’ont pour l’instant eu qu’un « bientôt » de la part de TF1. Cependant, on peut penser que le nouveau jeu devrait arriver en automne puisque le tournage avait déjà commencé il y a plusieurs semaines.

Épreuves, défis et zombies en perspective

À noter que le jeu a été produit par la société d’Arthur « Satisfaction ». Sur le compte Facebook officiel de l’entreprise, on pouvait voir ce qui attendrait les participants. En effet, ces derniers « devront relever toute une série de défis pour s’emparer des lingots du terrible Professeur Z ».

Le principe du jeu est comme suit : les joueurs vont dans une zone appartenant à un milliardaire fou, mais aussi infestée par des zombies. Pendant deux heures dans cette zone, ils vont essayer d’obtenir le maximum d’argent et en sortir sains et saufs. En effet, les joueurs doivent s’efforcer de ne pas se faire éliminer en se faisant contaminer par les zombies. Il y aura bien évidemment plusieurs épreuves et défis à surmonter pour les participants. À noter que ces derniers seront au nombre de cinq.

L’univers de jeu est un mélange entre « The Walking Dead » et « Fort Boyard ». Le jeu aura lieu dans un décor ultra réaliste. D’ailleurs, le terrain de jeu a été créé sur le set d’un ancien spectacle du parc Astérix à savoir « Main Basse sur La Joconde ».

Plusieurs célébrités ont déjà accepté de participer à l’émission. On peut citer entre autres : Arnaud Ducruet, Michaël Youn, Vincent Desagnat, Denitsa Ikonomova ou encore Cartman. Par ailleurs, on y verra également : Ahmed Sylla, Maëva Coucke, Héloïse Martin, Camille Lacourt et aussi Florent Peyre.

En attendant « District Z », les téléspectateurs pourront suivre Denis Brogniart dans la nouvelle saison de « Koh Lanta » intitulée « les 4 Terres », qui sera diffusée sur TF1 à partir du vendredi 28 aout.