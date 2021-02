Denis Brogniart (Koh Lanta) : des anciens candidats de l’émission font une annonce très choquante pour l’animateur !

Même lorsqu’il n’est pas en pleine diffusion de l’émission de télé-réalité Koh Lanta, Denis Brogniart, l’animateur mythique de TF1, n’hésite pas à faire parler de lui à travers des annonces assez incroyables dont lui seul à le secret.

En effet, comme on a pu le constater il y a tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux, Denis Brogniart a diffusé un message choquant de la part d’anciens candidats de Koh Lanta : il ne s’attendait vraiment pas à ce que ces derniers puissent être aussi émouvants et il a tenu à le signaler à tout le monde !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KohLantaFan (@kohlantafan2021)

Denis Brogniart (Koh Lanta) : c’est une toute nouvelle annonce incroyable juste avant la reprise de l’émission mythique !

A cette heure, tout le monde attend avec la plus grande impatience la prochaine saison de Koh Lanta qui devrait bel et bien tenir toutes ses promesses. Et pour cause, elle aurait d’ores et déjà été tournée et d’ailleurs les premiers extraits qui ont pu fuiter en coulisses laissent présager de très grosses nouveautés pour cette saison assez incroyable, c’est le moins que l’on puisse dire.

En effet, on ne sait pas exactement comment la crise sanitaire du coronavirus a pu impacter cette nouvelle saison du programme Koh Lanta, mais on imagine que celle-ci a dû se dérouler dans des conditions assez exceptionnelles.

Mais ce n’est pas la seule exception, car on a également pu apprendre par le passé que d’autres émissions comme par exemple L’amour est dans le pré avaient également eu des difficultés pour pouvoir tourner la toute nouvelle saison de cette émission dans le cadre de la pandémie que nous sommes tous en train de vivre actuellement et avec la plus grande des difficultés.

Lors de la dernière saison de Koh Lanta, alors que les épisodes de la dernière saison étaient en cours de diffusion, c’est une nouvelle terrible que l’on a eu l’occasion d’apprendre et qui a pu changer à jamais l’histoire de l’émission de télé-réalité la plus regardée sur TF1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gossip Room (@gossiproomoff)

On a pu apprendre en effet le décès tragique d’un candidat mythique de l’émission : Bertrand Kamal ! Alors que l’émission où il participait était en train d’être diffusée sur l’antenne de TF1, on a pu apprendre que le candidat est tragiquement décédé dans d’atroces souffrances, ce qui a vraiment ému toute la production, mais également les candidats et les téléspectateurs.

Koh Lanta : les candidats font une énorme annonce en l’honneur de Bertrand Kamal, l’ancien aventurier qui est décédé récemment !

Si l’ancien candidat de Koh Lanta a été mis en avant lors de la finale de l’émission, certains candidats de l’émission ont voulu aller beaucoup plus loin ! En effet, ils partagent une initiative assez incroyable pour pouvoir soutenir la recherche sur le cancer du pancréas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Denis BROGNIART (@denisbrogniart_off)

Ils proposent en effet de faire des dons dans le cadre d’une course, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela à de quoi faire plaisir l’animateur Denis Brogniart ! Touché par le décès horrible du candidat dont il était assez proche, il n’a pas hésité une seconde à relayer cet appel sur les réseaux sociaux depuis son profil Instagram.

En espérant que cette opération soit un vrai succès pour les candidats qui organisent cet appel au dons unique au monde, il se pourrait bien que grâce à eux la recherche contre le cancer du pancréas avance bien.