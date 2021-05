Denis Brogniart (Koh Lanta) est complètement dévasté, il perd un être très proche et se confie…

Alors que la toute nouvelle saison de Koh Lanta bat son plein, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que la situation aurait pu être plus catastrophique que celle que l’on a pu découvrir dernièrement. En effet, il se trouve que Koh Lanta est aujourd’hui très suivi par des millions de français, mais dès qu’il y a une mauvaise nouvelle, c’est toute la communauté et la famille Koh Lanta qui est touchée. On se souvient déjà de ces derniers mois où le candidat Bertrand Kamel avait malheureusement été contraint de vivre un très gros calvaire.

En ce qui concerne ce dernier, malheureusement la situation n’a pas pu se régler comme tout le monde attendait, et c’est avec la plus grande tristesse que l’on avait alors pu apprendre que le candidat mythique de Koh Lanta était donc décédé. Pour Denis Brogniart et toute la production de l’émission Koh Lanta, c’est la douche froide : on ne pensait pas en effet que les français allaient pouvoir être aussi émus par une telle situation. A l’heure où la crise sanitaire liée au coronavirus battait son plein sur tout le pays, c’est un moment qui a été très douloureux à vivre pour tous les français qui suivent Koh Lanta.

Une équipe de production au top dans un cadre enchanteur sur le tournage du prochain #KohLanta dans le pacifique! Envie de partager avec vous. @TF1 @Alpfr @KohLantaTF1 pic.twitter.com/b4i0VEs3kB — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) April 28, 2021

Malheureusement, le sort semble s’acharner sur Koh Lanta, car on a pu entendre une nouvelle vraiment terrible au sujet de l’émission. En effet, on savait déjà que ces dernières semaines, l’animateur mythique Denis Brogniart avait pu faire une très grosse annonce…

Denis Brogniart : une situation ingérable avec la crise liée au coronavirus…

Il se trouve qu’actuellement, bien peu de français n’ont pas été touchés par la crise sanitaire liée au coronavirus. C’était il y a déjà quelques semaines que l’animateur de Koh Lanta avait déjà pu prendre la parole au sujet du COVID-19 : comme des millions de français, il a pu faire un témoignage vraiment bouleversant concernant le coronavirus.

Papa tu es parti il y a 29 ans aujourd’hui! Et tu n’avais pas encore 50 ans. Tu restes pour maman, mes frères et moi un guide si inspirant. Cette photo me transporte vers de formidables souvenirs. LA FAMILLE. pic.twitter.com/qa3fYgzLcO — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) May 2, 2021

Bien qu’il n’avait pas affirmé être touché très directement, il n’avait pas hésité à raconter que son enfant avait pu être touché par le coronavirus. Heureusement pour lui, c’est bien plus de peur que mal et désormais la situation semble s’être rétablie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, avec le décès tragique de Bernard Deniaud récemment, c’est un gros coup dur pour l’animateur. On a en effet pu apprendre le décès de ce candidat mythique de la saison 12, qui es disparu tragiquement ces derniers jours.

Denis Brogniart s’exprime en exclusivité sur le décès tragique de Bernard Deniaud

C’est donc sur les réseaux sociaux que Denis Brogniart a pu prendre la parole en exclusivité pour pouvoir rapporter le décès du candidat mythique, que l’on avait pu connaître par le passé dans l’émission Koh Lanta. Alors que tout le monde pensait pouvoir passer l’année 2021 en toute tranquillité, c’est un nouveau drame pour toute la famille Koh Lanta, c’est le moins que l’on puisse dire.

Très triste d’apprendre le décès de Bernard, aventurier de #KohLanta qui avait atteint la finale et l’épreuve d’orientation en 2012 en Malaisie. C’était un homme épris de nature, un grand sportif adepte des défis au long cours. Il avait fait Paris Dakar à trottinette. #rip pic.twitter.com/XG2BPLMb91 — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) May 16, 2021

Avec un message complètement hallucinant sur le réseau social Twitter, ce dernier a donc décidé de rendre un hommage vibrant à Bernard Deniaud qui a été très suivi et relayé. Il n’en a pas fallu plus pour les fans pour réagir sur le sujet, qui se sont montrés très solidaires sur le sujet.