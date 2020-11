Denis Brogniart (Koh Lanta) : tous les détails sur la finale de la saison qu’il préparait ont fuité sur les réseaux sociaux et dans les médias !

Avec cette configuration de jeu encore inédite cette année pour le programme phare de TF1 présenté par Denis Brogniart, Koh Lanta devrait encore cette année proposer une finale mémorable qui devrait faire plaisir à tous les téléspectateurs qui ont hâte de voir les protagonistes de l’émission participer à ce grand évènement.

Koh Lanta – Les 4 terres : la finale sera mémorable et arrive très bientôt, mais à quoi faut-il s’attendre ?

La finale de Koh Lanta qui aura lieu le vendredi 4 décembre prochain est encore une fois mise à mal à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Ce n’est en effet pas la première fois, car on avait pu avoir une configuration similaire lors de la dernière saison de Koh Lanta, qui avait dû s’adapter à la situation avec des mesures sanitaires exceptionnelles. A l’époque, la productrice de l’émission Alexia Laroche Joubert avait par ailleurs annoncé que cette émission avait coûté beaucoup plus cher que prévu mais que toutes les précautions qui étaient prises étaient bel et bien nécessaires.

Cette année, la production de l’émission Koh Lanta, TF1, et son animateur mythique Denis Brogniart ont encore une fois décidé de mettre la barre très haut malgré toutes ces contraintes assez fortes.

Un hommage sera rendu à Bertrand-Kamal lors de la finale de Koh Lanta et des dispositions sanitaires seront prises !

Comme on pouvait s’y attendre, nous avons pu apprendre qu’un hommage exceptionnel sera rendu au candidat disparu de Koh Lanta : Bertrand-Kamal. En effet, c’est lors de la diffusion de l’émission que nous avons malheureusement appris sa triste disparition, qui a complètement choqué les internautes, dont certains ne se sont toujours pas remis. Depuis, la popularité de cet ancien candidat de Koh Lanta a véritablement décollé et on ne parle plus que de lui !

Le candidat ne pouvant être présent étant décédé d’un cancer foudroyant au début du mois de septembre dernier, les parents de Bertrand-Kamal Annick et Samir seront présents sur le plateau : une opération de très grande envergure sera mise en place pour pouvoir aider la recherche sur le cancer notamment.

Nous avons également appris que malgré le confinement et la crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui, les aventuriers de Koh Lanta seront bien présents en direct sur le plateau de l’émission. Mais encore une fois, malheureusement, les candidats de l’émission seront seuls et ne pourront pas être accompagnés par leur famille, tout comme on ne pourra pas voir de public dans l’émission. Si certains fans crient au scandale, d’autres trouvent que la situation est tout à fait justifiée et saluent par ailleurs la décision de la chaîne qui a fait ce choix très difficile encore une fois.

Denis Brogniart : il se confie et balance tout sur la finale de Koh Lanta !

L’animateur de Koh Lanta, Denis Brogniart, s’est également confié sur le sujet, car avec la précédente saison il avait déjà connu une finale de Koh Lanta où les gestes barrières étaient déjà présents. Il a donc affirmé que la vigilance « absolue » sera le premier mot d’ordre pour que cette finale ait bien lieu, en prenant en compte l’expérience de la précédente finale de Koh Lanta pour que les dispositions soient parfaites.

Mais d’autres surprises seront présentes pour que le public absent du plateau de Koh Lanta puisse participer à l’émission : suivez bien les prochaines annonces pour être bien sûr de ne rien rater !