Denitsa Ikonomova : la danseuse se dévoile en maillot sur Instagram, découvrez le cliché !

La célèbre danseuse qui a remporté quatre trophées dans l’émission Danse avec les stars sur TF1 agite la toile comme jamais ces derniers jours. Dotée de magnifiques formes, elle ne loupe pas une occasion de régaler ses fans.

Denitsa Ikonomova sublime sur ses nouveaux clichés

Alors que la jeune femme passe des moments inoubliables de ses vacances d’été au sud de la France, elle a décidé ce dimanche 2 août de partager quelques clichés avec ses followers. La jolie Denitsa a publié des photos d’elle en maillot de bain qui ne laissent aucun internaute indifférent. Dans un corps de rêve, la championne de Danse avec les stars s’affiche dans une belle tenue de bain, assise sur des rochers au bord de l’eau.

Ces nouvelles images font monter la température sur son compte Instagram car on aperçoit la danseuse Denitsa Ikonomova avec des cheveux attachés en forme de queue de cheval et parée d’une paire de lunette de soleil. Elle se sent visiblement bien dans son bikini noir à volant qui dévoile son joli corps et peau bronzée. Ces photos sont accompagnées d’un message d’encouragement qu’elle adressait à ses followers où elle déclare que la vie apparaît comme une pente glissante nécessitant qu’on soit fort pour bien s’accrocher.

Denitsa Ikonomova est très suivie sur les réseaux sociaux. La jeune femme publie régulièrement des photos d’elle pour le plaisir de ses fans. Ces récentes images ont affolé la toile avec des milliers de mentions j’aime ainsi que plusieurs messages d’appréciation à l’endroit de la danseuse. Cette fois, elle poste de nouvelles photos d’elle où elle est sublime dans sa tenue de bain. Ces photos tant commentées présentent une femme très sensuelle qui met en valeur sa beauté naturelle. La célèbre danseuse est plutôt magnifique sans vêtements.

Son histoire d’amour avec Rayane Bensetti

La jeune danseuse Denitsa, qui apprécie la compagnie de son amoureux Rayane Bensetti, a pensé à nous faire vivre quelques moments de leurs vacances passées sur une Ile de beauté. Très amoureux l’un de l’autre, les deux stars sont presque toujours ensemble. Le couple est très heureux ensemble car on peut apercevoir une ambiance de convivialité sur les photos que la championne de Danse avec les stars sur TF1 a postées sur son compte Instagram. Les deux artistes se sont rendu en Corse pour profiter du bien-être qu’offre la mer et le soleil sur cet Île de rêve au sud de l’Hexagone. Bien que les deux compagnons soient discrets sur leur relation, il n’en demeure pas moins qu’ils s’affichent en public quand ils en ont l’occasion. Certains de leurs clichés laissent transparaitre une complicité sans pareil, ce qui amène le plus souvent leurs followers à faire des commentaires qui affirment que les deux stars formeraient un couple parfait.

Le célèbre acteur Rayane Bensetti avait fait la connaissance de la danseuse sur les plateaux de Danse avec les stars. Ils étaient tous les deux très appréciés par le public et avaient pu remporter la finale en raison de la complicité qui animait les deux protagonistes. Depuis lors, les deux tourtereaux sont devenus très proches et partagent des moments importants ensemble.

La sublime femme de 33 ans qui aurait commencé sa carrière de danseuse dès l’âge de 6 ans, a encore réussi à faire parler d’elle ce weekend grâce à ses photos sur une Île en Corse. Ces images ont plongé ses admirateurs sous un charme hors normes et on pourrait dire que Denitsa a réussi à captiver l’attention de ses fans.