Dents blanches : découvrez ces aliments qui améliorent naturellement votre sourire

Vous pouvez acheter des dentifrices ou encore vous rendre chez un spécialiste puisqu’il sera en mesure de blanchir vos dents. Cette pratique est assez onéreuse, mais vous pouvez économiser de l’argent grâce à cette technique renversante. En effet, il suffit de se focaliser sur des aliments puisqu’ils peuvent aussi blanchir vos dents avec une réelle aisance. Vous pourrez enfin sourire et ne plus complexer à cause de ces dents qui peuvent jaunir à cause de vos habitudes.

Le Top des meilleurs aliments pour blanchir vos dents

Certains aliments sont pointés du doigt puisque vous avez un goût qui ne comble pas forcément toutes les espérances. Toutefois, il faut se focaliser sur les principaux avantages, cela devrait vous convaincre de les utiliser assez régulièrement pour avoir des dents beaucoup plus blanches. Le sourire est important dans le quotidien, mais il est souvent au coeur des complexes.

Les composés soufrés des oignons sont parfaits, ils sont à utiliser puisqu’ils blanchissent les dents en supprimant la plaque. Il faut le manger cru pour avoir un résultat intéressant .

. Le citron présente de nombreux points forts pour votre santé, mais l’acidité est aussi plébiscitée et il est conseillé de frotter régulièrement vos dents avec un quartier.

Les carottes sont aussi efficaces et cela vous permet de consommer des légumes au cours de la journée pour faire le plein de vitamines.

Ce sont les trois meilleurs aliments qui blanchissent vos dents, mais ce ne sont pas les seuls. En ce qui concerne les carottes, il suffit de prendre une petite rondelle et de la frotter directement sur les dents pendant quelques secondes. Cette solution efficace est assez abordable. Vous pourrez aussi opter pour de l’ananas qui est un fruit idéal pour supprimer la plaque dentaire toujours désagréable. C’est une enzyme qui permet d’avoir cet effet, il aura tendance à réduire les taches et vous n’aurez pas des dents décolorées.

Bien sûr, pour que le sourire soit vraiment très blanc, vous devez impérativement réduire les consommations de certaines boissons comme le thé et le café. Il est préférable d’arrêter complètement le tabac qui peut jaunir les dents, mais également vos doigts. Ces taches sont très récalcitrantes, d’où l’intérêt d’éviter ces produits. N’oubliez pas non plus de boire près de 1.5 litre d’eau par jour puisque le calcium est aussi idéal pour lutter contre la plaque dentaire.

D’autres aliments à ne pas négliger pour blanchir les dents

Si vous n’êtes pas convaincu par cette méthode, vous pourriez être comblé par ces deux autres techniques. En effet, pendant l’été, vous pourrez consommer des fraises et il est inutile de les acheter au cours de l’hiver par exemple. Cela est néfaste pour la planète, mais votre organisme ne pourra pas faire le plein de vitamines puisque les fraises sont assez pauvres pendant cette période. De ce fait, consommez-les essentiellement en été pour blanchir vos dents grâce à la vitamine C.

Le dernier ingrédient concerne la mélisse qui vous permet d’avoir un sourire incroyable puisqu’il sera beaucoup plus blanc. Vous pouvez aussi les nettoyer plus efficacement et vous évitez toutes les taches. Quelques feuilles peuvent être dégustées au cours de la journée sans aucune préparation, c’est donc simple et très pratique. Ne négligez pas ces astuces qui sont à la fois bénéfiques pour vos dents et votre santé puisque ce ne sont pas des produits chimiques. N’oubliez pas non plus de brosser vos dents après les repas et au moins deux fois par jour avec une brosse adaptée. Elle ne doit pas être trop dure pour ne pas abîmer les gencives.