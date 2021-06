Départs en vacances cet été : exclusif, découvrez quand faut-il partir selon les derniers sondages

Alors que les français ont pu vivre une année assez catastrophique avec l’année 2021 qui aura été très difficile pour bon nombre d’entre eux, personne n’aurait pu être en mesure de penser une seule seconde que des millions de français auraient pu se tenir dans une situation aussi difficile, notamment avec l’annonce du chef de l’État lors du mois de décembre concernant la campagne de vaccination qu’il souhaitait voir accélérer très rapidement.

Mais malheureusement, ce n’est que depuis quelques jours que l’on peut voir de plus en plus de foyers en France faire tout le nécessaire pour pouvoir ainsi partir en vacances prochainement. Dans certains cas de figure, c’est la douche froide, car les destinations préférées de certains français ont été prises d’assaut cette année. Si vous n’avez pas encore pu faire de réservations, alors voici quelques conseils à bien suivre pour pouvoir être sûr de partir à une date où il n’y aura pas trop de monde sur place. Dans le cas de figure où vous pouvez bien évidemment partir en vacances quand vous le souhaitez, c’est le moment ou jamais pour vous en profiter le plus vite possible sans avoir besoin d’attendre très longtemps.

Avec des opportunités à saisir et des prix très bas, vous auriez tort de réserver dès la première réservation trouvée, car vous pourriez clairement être amené à le regretter fortement. En suivant ces conseils, vous serez au contraire bien plus à même de pouvoir facilement faire tout le nécessaire pour partir tranquillement en vacances.

Les français vont-ils partir en vacances avec la crise sanitaire liée au coronavirus ?

C’est la grande question que tous les restaurateurs et les touristes sont en train de se poser cette année, et pour certains d’entre eux cela pourrait bien être les vacances de tous les dangers, c’est le moins que l’on puisse dire. Avec les dernières études qui ont été commandées récemment par l’agence Savoie Mont Blanc, on en sait plus désormais sur la France, mais aussi sur les voisins européens comme la Belgique qui est aussi très reconnue pour pouvoir partir souvent aux mêmes endroits que les français pendant l’été.

On a pu apprendre dans cette étude très surprenant que seulement 35% des français vont pouvoir partir en étant sûr et certain, ce qui est pour le moins très étonnant, car on a ainsi pu apprendre qu’il y a 4 français sur 10 qui ne savent pas exactement s’ils vont décider de partir ou non. Dans certains cas, on imagine que cela pourrait même se décider au dernier moment !

Quand faut-il partir en vacances pour éviter la foule ?

Selon les professionnels, il se trouve que la réponse est indéniable et il n’y a pas de secret. Pour pouvoir partir cet été et profiter de la saison estivale, la meilleure opportunité reste le début de l’année scolaire, dès le mois de septembre.

Malheureusement, pour tous les parents qui doivent être présents pour la rentrée scolaire, c’est la douche froide : ils ne vont pas pouvoir partir comme il se doit en vacances sans devoir échapper à toute la foule ! Une difficulté qui va concerner sans aucun doute des millions de foyers dans les semaines à venir !