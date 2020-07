Des acteurs de Netflix luttent contre le Covid-19 à leur manière !

Annonces :

En effet, elle a multiplié ses programmes et diffusions pour mieux retenir les téléspectateurs confinés et soucieux. Parmi ses nouveaux programmes, la chaîne a eu l’inspiration de créer une émission basée sur les réflexions des stars autour de cette maladie.

Netflix réussit à retenir les téléspectateurs avec ses séries et programmes

À cause du coronavirus, le confinement est devenu une mesure obligatoire. Les rues, les marchés et plusieurs endroits publics se sont vus fermés, ou l’accès est devenu quasiment impossible. Pour de nombreux Français, la télévision devient le meilleur moyen de se divertir.

Soucieuse du bien-être de ses nombreux téléspectateurs, la chaîne Netflix a finalement lancé la saison 4 de La casa de papel. Cette saison tant attendue a effectivement été diffusée il y a quelques jours ; plus précisément, le 3 avril. À travers cette nouvelle saison, les fans de séries télévisées ont trouvé refuge devant leur petit écran pour suivre les évènements du professeur et ses compagnons.

Aussi, Netflix a lancé la saison 3 de Elite. Tous ces nouveaux programmes contribuent efficacement à encourager les populations confinées.

« Wanna talk about it » : le concept créé par Netflix pour lutter contre le Covid-19

Voici déjà plus de trois semaines que les fans de séries télévisées sont scotchés sur Netflix. Le concept « Wanna talk about it » a été inventé. La première diffusion a été lancée le jeudi 9 avril à 16 heures sur le compte Instagram de la chaîne. Elle projette encore de nouvelles diffusions pour les semaines et mois à venir. Ce programme est diffusé tous les jeudis à partir de 16 heures. D’après la chaîne, les programmes se poursuivront jusqu’en mai.

En réalité, l’objectif est de rapprocher les stars de leurs fans. Pour cela, à travers le compte Instagram de Netflix, l’émission met en contact des intervenants constitués d’acteurs, de médecins et de journalistes qui partagent leurs conseils sur le covid-19 avec les fans.

Combattre le Covid-19 à travers la voix des acteurs de Netflix

Dans le cadre de l’émission, sont mis en avant conseils et sensibilisations. Pour la première diffusion, les fans de Noah Centineo ont eu de la chance de le voir sur le plateau. Aux côtés du Dr Ken Duckworth, les interactions étaient denses, motivantes et plus conviviales. Plusieurs fans ont pu poser des questions à la vedette de la série A Tous Les Garçons Que J’ai Aimé. Tout s’est bien pass, et ces personnalités ont eu l’occasion de rassurer les téléspectateurs à propos des « fakes news » et autres rumeurs insensées.

Les prochaines diffusions prévoient l’invitation des stars bien connues du public. En effet, Lana Condor aura l’occasion de se rapprocher de ses fans pour des échanges utiles sur le Covid-19. À la suite de celle-ci, d’autres stars auront aussi l’opportunité d’aider leurs fans. Ainsi, seront à l’affiche :

Joey King du film “The kissing booth” et l’acteur Caleb McLaughlin du film “Stranger Things” ;

du film “The kissing booth” et l’acteur du film “Stranger Things” ; Ross Butler et Alisha Boe, acteurs de la série « 13 Reasons Why ».

Par cette émission, Wanna talk about it, Netflix a donc trouvé un excellent moyen pour permettre à ses téléspectateurs de garder le moral malgré le confinement, et d’éviter la désinformation.

En quelques mots, Netflix a imaginé sa contribution à la lutte contre le coronavirus en amplifiant ses programmes. La chaîne a pensé et trouvé un moyen pouvant faire oublier les soucis du confinement en diffusant la saison 4 de la Casa de Papel. Sur Instagram, à travers son émission (Wanna talk about it), elle met en contact des stars et acteurs pouvant échanger en direct avec leurs fans. De nombreuses surprises sont attendues dans cette émission qui connaît déjà un certain succès.