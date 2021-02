Des aliments ne sont pas compatibles avec le congélateur, ne commettez plus ces erreurs !

Saviez-vous que des aliments ne sont pas compatibles avec le congélateur ? La réponse est sans doute négative puisque nous sommes nombreux finalement à commettre ces erreurs qui méritent toute votre attention. Si vous ne souhaitez pas découvrir quelques mauvaises surprises, suivez ce guide, cela vous permettra de conserver dans les meilleures conditions tous vos aliments.

Le Top 5 des aliments à ne pas congeler !

Lorsque vous avez des restes de table, vous les versez dans un contenant en plastique et ils terminent la journée dans le congélateur. Cela permet de conserver les aliments sans, forcément, se soucier de leur compatibilité. Malheureusement, le goût peut clairement être altéré et vous aurez tendance à les jeter, ce qui augmente les déchets alors qu’il était peut-être envisageable de les recycler très facilement avec une autre recette.

Les aliments qui sont gorgés d’eau n’aiment pas le congélateur, c’est le cas des tomates, des concombres et de nombreuses crudités du même genre. Les pommes de terre doivent être conservées dans un local à l’abri de l’humidité, car elles n’aiment pas le froid, le congélateur est à proscrire, car elles devraient noircir. Pour les mêmes raisons que les crédités, certains fruits qui sont goûteux en été sont à oublier, il ne faut donc pas congeler les fraises, les melons et les pastèques. Si certains pensent que les fromages sont compatibles avec le congélateur, sachez que ce n’est pas le cas pour les pâtes molles et les fromages frais. Les oeufs n’aiment pas non plus le congélateur, il faut alors les consommer très rapidement en les conservant au frais ou à température ambiante.

Dans certains cas de figure, notamment pour les crudités, les goûts sont vraiment altérés à cause de la congélation. Il est donc préférable de les cuisiner par exemple ou de consommer immédiatement ces produits sans les congeler. Pour les oeufs, ils perdent aussi de leur goût, la coquille peut craqueler et l’intérieur se gorge alors des odeurs et des bactéries.

Vous ne pouvez donc pas congeler tout ce que vous souhaitez, car les conséquences peuvent être désastreuses notamment pour votre digestion. Manger des oeufs congelés n’est pas forcément recommandé.

Les crèmes desserts et les sauces

Grâce à Biba Magazine, nous pouvons aussi apprendre que les desserts sous la forme d’une crème ne sont pas à congeler puisque vous avez une composition à base de lait. Comme c’est le cas avec l’eau, le rendu sera peut réjouissant pour le goût et vote digestion. Le lait aura même tendance à cailler à cause de ces températures trop excessives et les crèmes desserts deviennent dans certains cas de figure impropres à la consommation. Dans les meilleures conditions, le goût est très acide et vous perdez de ce fait le côté gourmand très sympathique de vos desserts.

Pour les sauces, les conséquences sont finalement les mêmes puisque le congélateur entraîne une forte dégradation avec une perte de l’onctuosité et des saveurs. Vous devez donc les conserver dans des boîtes hermétiques notamment et au frais sans, toutefois, les garder pendant des mois surtout si elles sont faites « maison ». Si vous avez compris que le lait n’aimait pas le congélateur au même titre que les crèmes, vous savez sans doute que le beurre ne doit pas être congelé. L’eau s’évapore, les matières grasses disparaissent, il s’agit alors d’un beurre de piètre qualité qui perd tous ses avantages.

Vous savez désormais que la congélation n’est pas la réponse universelle pour la conservation des aliments, vous ne pourrez donc plus commettre ces erreurs.