Des coupes de cheveux idéales pour adopter une coiffure courte sans être perturbé !

Si vous souhaitez changer radicalement votre style et votre tête, pensez à raccourcir vos cheveux sans, forcément, vous poser de questions. En effet, les coupes de cheveux sont nombreuses, mais la tendance est toutefois très précise pour ce printemps 2021. Les professionnels ont tendance à conseiller des coupes courtes pour rafraîchir un peu le visage. Si vous avez la crainte de couper de nombreux centimètres, sachez que certaines coiffures peuvent être très efficaces.

Quelle coupe courte adopter sans être traumatisé ?

Bien sûr, si vous avez une vraie longueur pour vos cheveux et que vous optez pour une coupe à la garçonne, vous pourriez être clairement traumatisé au vu du changement radical. Il est possible d’envisager un passage en douceur, cela permet alors d’avoir une coiffure mi-longue par exemple pour adopter par la suite une coiffure courte. Vous pourrez vous habituer plus facilement à cette modification.

Vous pouvez notamment opter pour le French Bob puisqu’il était déjà très prisé en 2020 comme le site de Grazia peut le préciser au sein de son article .

. Choisissez un carré court assez asymétrique puisqu’il revient sur le devant de la scène depuis le début de l’année comme de nombreuses coupes old school.

Lorsque les cheveux sont longs, optez pour une coupe avec un dégradé pour raccourcir les cheveux en douceur.

Bien sûr, la coupe courte peut être associée à une nouvelle couleur qui apporte un peu de fraîcheur à votre visage. Les mèches seront parfaites, mais les femmes optent de plus en plus pour un blond relativement foncé, cela permet de structurer un peu plus le visage. La coupe au bol revient aussi sur le devant de la scène, c’est peut-être l’occasion d’en parler avec votre coiffeur pour savoir si cette coiffure est adaptée à la morphologie de votre visage.

Le carré court et plongeant a la particularité de s’adapter à toutes les saisons et à toutes les envies, ce qui s’avère être très pratique. Il est aussi envisageable de choisir un carré avec une couleur dégradée ou encore le fameux Tie and Dye qui connaît toujours autant de succès auprès des femmes de tous les âges.

La coupe de cheveux la plus prisée en 2021

Si vous aviez des cheveux longs, vous n’êtes pas contraint d’adopter une coupe Pixie par exemple en rasant sur les côtés ou en raccourcissant cette zone au maximum. Le carré, qu’il soit classique ou déstructuré, suscite un vrai engouement. Il peut aussi être associé à quelques boucles pour apporter du volume. Les coiffeurs devraient vous proposer une raie sur le côté ou encore sur le dessus pour un rendu qui sera parfait. Si vraiment, vous êtes en mesure de changer radicalement votre coupe de cheveux, optez pour la coupe garçonne avec une grande mèche sur le devant, cela permet de camoufler le front.

Dégagez la nuque ainsi que les oreilles, mais misez sur des mèches plus ou moins claires pour apporter un peu de luminosité surtout si vous êtes brune. A contrario, les blondes pourront opter pour des mèches un peu plus foncées pour structurer le visage. Vous savez désormais que les coupes de cheveux courtes sont largement à la mode pour le printemps, mais n’hésitez pas à utiliser la réalité augmentée.

Avec une application et une tablette, vous pouvez tester des coiffures avec votre visage, cela évite de vous tromper, mais sachez que votre coiffeur pourra aussi vous guider pour le choix de la meilleure coupe de cheveux. La morphologie de votre visage ne doit clairement pas être mise de côté.