Des frites avec des patates douces, une recette healthy et tellement goûteuse !

Vous avez bien sûr les frites de pommes de terre qui sont assez classiques, mais, si vous ne souhaitez pas accroître les apports caloriques, la meilleure solution consiste à adopter rapidement les patates douces. Nous vous proposons rapidement une recette healthy que vous pourrez déguster rapidement avec la viande de votre choix ou encore un tacos, voire une petite salade si vous êtes vigilant par rapport à votre silhouette.

Comment préparer des frites avec des patates douces ?

La chair est beaucoup plus ferme, nous vous recommandons de prendre un couteau très bien aiguisé, cela vous évite les blessures. Il faut donc réaliser des allumettes plus ou moins grosses surtout si vous appréciez un côté croustillant. Bien sûr, vous devez éplucher les patates et trois grosses seront suffisantes pour deux personnes. Utilisez également un économe pour enlever la peau plus rapidement et choisissez des patates douces bien droites et non biscornues, il sera beaucoup plus difficile de les éplucher.

Coupez ensuite votre patate douce dans le sens de la longueur pour avoir deux parties bien égales .

. Vous formez vos petites allumettes, elles ne doivent pas être trop petites ou trop grosses, car la cuisson ne sera pas idéale dans les deux cas de figure.

Lorsque vous avez toutes les frites en fonction du nombre de convives, il est possible de les cuire de différentes manières.

Bien sûr, le côté croustillant sera largement au rendez-vous avec de l’huile de friture, mais l’apport calorique sera plus conséquent.

La végétaline permet de la remplacer et d’avoir un côté moins huileux et gras, les frites sont toujours aussi croustillantes.

Par contre, la cuisson au four est astucieuse avec les patates douces, cela vous permet de n’avoir aucun gras, c’est une recette beaucoup plus intéressante pour votre silhouette. Nous vous conseillons de les envelopper légèrement dans un peu d’huile d’olive pour qu’elles ne puissent pas dessécher lors de la cuisson. Préchauffez également votre four à 180 degrés et la cuisson est à prévoir pendant une trentaine de minutes, cela dépend bien sûr de la taille de vos frites.

Vous pourrez même terminer la cuisson avec la fonction grill, cela permet d’avoir un côté croustillant sans les inconvénients de l’huile de friture par exemple.

Une petite idée pour la préparation des frites

La patate douce est plus ou moins savoureuse, mais vous pouvez opter pour une petite mixture afin de leur donner un goût beaucoup plus réjouissant. Dans un saladier, versez deux cuillères à soupe d’huile d’olive et une cuillère à café de paprika classique ou doux, cela dépend de vos préférences. Vous mélangez bien et vous versez ensuite les frites dans ce saladier qu’il ne faut donc pas envelopper avec l’huile d’olive comme nous avons pu le préciser au préalable, sauf si vous ne souhaitez pas cet accompagnement très sympathique.

Vous enrobez alors les frites avec votre préparation, vous pouvez même ajouter des herbes comme le basilic ciselé, du persil ou encore de la ciboulette, cela dépend clairement de vos attentes. N’oubliez pas le sel ainsi que le poivre. Recouvrez ensuite une plaque pour le four avec un papier de cuisson et étalez toutes les frites en faisant en sorte qu’elles ne se touchent pas pour avoir une cuisson bien homogène. Positionnez votre plaque dans le four et attendez 25 minutes avec un thermostat à 180 degrés. Pour les 10 dernières minutes, mélangez légèrement les frites et utilisez la fonction grill.

Pour dorer les deux côtés, avant les 5 dernières minutes, mélangez à nouveau et prolongez la cuisson.