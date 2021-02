Des gnocchis maison révolutionnaires : nous avons LA recette incontournable avec 2 ingrédients uniquement !

Certaines personnes ont tendance à penser que la réalisation des gnocchis est assez complexe, mais la recette est pourtant très simple. Si vous regardez l’application Tik Tok, vous pourrez notamment trouver des vidéos très efficaces et vous aurez besoin de deux ingrédients seulement pour avoir un repas très réjouissant pour toute la famille. La réalisation est par contre un peu longue et encombrante, voire salissante, prenez alors le temps de bien réaliser toutes les étapes. Si vos gnocchis ont tendance à coller, vous pouvez ajouter de la farine, cela facilite grandement le façonnage qui n’est pas si complexe si vous utilisez une fourchette par exemple.

Comment préparer ces délicieux gnocchis ?

Il est inutile de chercher des recettes trop complexes à réaliser dans des livres de recettes, car la simplicité est souvent nettement meilleure. Vous aurez alors besoin de deux ingrédients à savoir des pommes de terre et de la farine. Si vous avez une intolérance au gluten, vous pouvez la remplacer par de la farine de sarrasin, mais la pâte sera beaucoup plus collante, il sera alors difficile de façonner les gnocchis.

Faites donc cuire 500 grammes de pommes de terre pour deux personnes, vous pouvez diviser la quantité ou la multiplier en fonction du nombre de convives .

. Lorsqu’elles sont bien cuites, il faut les éplucher et les écraser comme si vous deviez réaliser une purée.

Nous vous conseillons de supprimer tous les grumeaux, car il sera ensuite difficile de façonner ces délicieux gnocchis.

Lorsque vous avez votre purée, versez 300 grammes de farine et mélangez l’ensemble pour obtenir une belle pâte qui ne colle pas.

Elle doit être lisse et facile à façonner, si ce n’est pas le cas, ajoutez de la farine jusqu’à obtenir la bonne consistance.

Prenez ensuite de petits morceaux de pâte afin de réaliser un boudin et à l’aide d’un couteau, vous découpez de petits cubes.

Il suffit ensuite de déposer un cube sur le dos d’une fourchette au niveau des piques et vous le faites glisser pour avoir la forme de votre gnocchi. Vous réservez ces derniers dans un côté de votre cuisine et vous faites bouillir de l’eau. Ajoutez ensuite les gnocchis et, dès qu’ils remontent à la surface, égouttez-les sur une feuille de papier essuie-tout par exemple afin d’enlever rapidement l’excès d’eau qui peut être désagréable pour la suite de la recette. Vos gnocchis sont donc prêts, mais il faut tout de même les accompagner.

Plusieurs solutions pour vos délicieux gnocchis

Certains apprécient ces gnocchis avec, seulement, du beurre, vous pouvez donc les faire griller à la poêle en veillant à ce qu’ils n’attachent pas. Vous pourrez enfin les déguster avec une salade verte par exemple. Par contre, il est possible de réaliser une sauce tomate, vous l’ajoutez au dernier moment sur les gnocchis pour qu’ils puissent s’imbiber pendant la cuisson. Il existe des sauces prêtes à l’emploi qui ne sont pas gorgées d’additifs et elles sont très sympathiques à la dégustation. La dernière solution consiste à mettre tous les gnocchis dans un plat qui va au four.

Vous ajoutez des olives vertes de préférence dénoyautées, des champignons et un coulis de tomate afin de remplir votre plat et pour recouvrir tous les gnocchis. Il est aussi intéressant de saupoudrer l’ensemble avec du gruyère râpé et vous placez le tout dans un four. Vous faites cuire pendant plus de 20 minutes avec une température de 180 degrés. Surveillez tout de même la cuisson, il faut que le fromage puisse fondre. Les gnocchis sont déjà cuits grâce à l’eau bouillante, la cuisson est alors rapide pour ce plat. Vous êtes désormais prêt à savourer ces délicieux gnocchis. Si vous cherchez une recette pour la salade, nous vous proposons une version d’hiver avec du croquant.