Des lèvres pulpeuses incroyables : découvrez ces astuces d’une professionnelle en exclusivité pour faire fondre les hommes !

S’il y a bien quelque chose que toutes les femmes et les hommes regardent chez les autres, c’est bel et bien les lèvres. En effet, tout le monde aime s’embrasser dans la culture française même si depuis la crise sanitaire du coronavirus nous sommes malheureusement contraints d’appliquer des gestes barrières.

De plus, avec les masques, certains maquillages ne fonctionnent pas et ne sont plus du tout visibles : c’est notamment le cas pour certains rouges à lèvres qui détruisent les masques dès qu’ils sont retirés !

Kim K à 15 ans, donc vos « elle a dû faire de la chirurgie pour avoir des formes et des lèvres pulpeuses » pour vous rassurer dans votre complexe d’infériorité 🚮 pic.twitter.com/bYfh67oUU5 — Meryem 💫 (@athena_is_me) December 8, 2020

ll devient alors tout simplement impossible d’utiliser du rouge à lèvres pour des millions de femmes dans le monde. Mais pour autant, cela ne les empêche pas de vouloir rester très féminines et voici quelques conseils rien que pour vous qui vont vous aider !

Des conseils d’une professionnelle de la beauté rien que pour vous !

Pour pouvoir vous permettre d’avoir des lèvres pulpeuses pendant cette période très compliquée, nous ne vous proposons ici non pas un conseil mais bien trois ! De cette façon, cela vous permettra facilement de pouvoir bénéficier de très belles lèvres sans devoir passer de nombreuses heures devant votre glace.

idk wat to caption pic.twitter.com/jdHMHLxoPc — anushay (@imuptonogoodfr) January 23, 2021

En effet, les femmes d’aujourd’hui sont de vraies “working girls” et elles n’ont pas toujours le temps de pouvoir se maquiller comme elles le voudraient le matin, juste avant d’aller se rendre chez elles au travail. Mais nous avons pu bénéficier des conseils d’une professionnelle des soins et de la beauté rien que pour vous, en exclusivité et pour avoir des lèvres vraiment pulpeuses !

Faites des gommages réguliers

Pour avoir des lèvres pulpeuses, vous pouvez tout d’abord faire des gommages un peu plus souvent : c’est une très bonne méthode pour pouvoir vous débarrasser de toutes les cellules mortes ! Cela peut se faire 2 fois toutes les semaines ou dès que vous le souhaitez. Concrètement, il ne vous suffit qu’à faire des mouvements de façon circulaire pour pouvoir gommer tout le contour de vos lèvres. Par la suite, avec un petit masque hydratant, il vous suffira de rincer tout doucement.

Mettre le paquet sur la gymnastique faciale

Afin d’avoir des lèvres encore plus pulpeuses, pas besoin d’acheter de nombreux produits de beauté, cela peut aussi très bien se faire de façon très naturelle. Pour cela, il vous suffira tout simplement de réaliser des mouvements de lèvres, avec notamment le fameux « duckface » qui consiste à faire un gros bisou de façon très exagérée.

Utiliser beaucoup de maquillage

Enfin, pour les femmes qui osent tout et qui n’ont peur de rien, vous pouvez très bien aussi choisir d’utiliser du maquillage afin de pouvoir avoir des lèvres bien pulpeuses. Nous vous recommandons cependant de suivre des étapes assez précises pour que cela soit bien réussi :

commencez par appliquer du fond de teint sur les lèvres

avec l’aide d’un crayon, redessinez proprement et délicatement le contour de vos lèvres pour les faire ressortir

utilisez un rouge à lèvre qui vous permettra d’avoir de très belles lèvres pulpeuses et faire fondre les hommes comme les femmes

Grâce en effet à des rouges à lèvres très vifs, vous allez pouvoir mettre en avant vos lèvres d’une façon inédite et faire ressortir votre bouche d’une façon unique. Bien que cela représente tout de même un petit budget, cela peut faire toute la différence !