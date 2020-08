Deva Cassel amoureuse : la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci présente son chéri !

La sublime Deva Cassel a bel et bien grandi. Outre son incroyable transformation physique qui a récemment stupéfié les internautes, elle s’était révélée être en couple. De nature mystérieuse, la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci a fini par s’ouvrir un peu sur sa vie intime.

Deva Cassel n’est plus un cœur à prendre

En effet, ce jeudi 13 août, elle a publié deux clichés sur son compte Instagram. Dévoilant ainsi qu’elle n’est plus un cœur à prendre.

La première photo illustre la jeune mannequin qui se positionnait au premier plan. Avec une casquette vissée sur la tête, elle paraissait avec un gros sourire aux lèvres. Ce n’est pas tout puisque la belle brune a été accompagnée de son chéri. Ce dernier lui a même offert un baiser sur la joue. Quant au second cliché, c’est son amoureux qui apparaissait au premier plan en train de prendre la photo. Cette fois, la sœur de Léonie Cassel se positionnait derrière son chéri, en train de faire des doigts d’honneur. Au petit nuage dans sa relation, Deva Cassel s’était exprimée. En légende, elle a précisé qu’ils sont « déjà à mi-chemin du soleil ensemble. » De plus, elle a fait part d’une déclaration d’amour à son amoureux. Toutefois, la jolie adolescente a préféré garder, pour elle, l’identité de ce dernier. Bien que nombreux aient souhaité en savoir un peu plus sur l’heureux élu.

Ces clichés étaient à la une sur les réseaux sociaux. En seulement quelques heures, ils ont pu récolter 10 000 mentions « j’aime ». Un nombre conséquent qui témoigne l’appréciation des fans quant à la nouvelle. Cependant, cette révélation a fait des malheureux. Les abonnés qui ont regretté qu’elle ne soit plus libre.

Une adolescente en pleine expansion

Si la vie amoureuse de Deva Cassel roule comme sur des roulettes, sa carrière n’est pas en reste. En suivant les pas de sa mère dans le mannequinat, la jeune fille de 15 ans a déjà fait son entrée dans la cour des grands. En effet, son charme a pu séduire la marque Dolce & Gabbana. Dès lors, Deva Cassel a été choisie comme égérie de cette dernière. Quelques semaines plus tôt, la fille de Vincent Cassel et de Monica Bellucci avait même tourné sa première publicité pour le nouveau parfum « Shine » de la marque italienne. Pour cette occasion, la magnifique jeune femme était vêtue d’une robe rose poudrée avec un bouquet de fleurs à la main.

Cependant, comme toute célébrité, Deva Cassel connait dorénavant des critiques. Récemment, en publiant un cliché en noir et blanc sur son compte Instagram, la jeune femme s’était attirée les foudres d’une internaute. En effet, cette dernière a été persuadée que Deva Cassel avait eu recours à la chirurgie esthétique. Une accusation qui s’était vite propagée dans tous les réseaux sociaux. Offensée, l’aînée de Vincent Cassel et Monica Bellucci n’a pas pu garder son calme. Face à cela, elle a répliqué qu’elle va bientôt fêter ses 16 printemps. Un âge auquel les adolescents subissent des changements physiques conséquents. Selon elle, ces derniers concernent le corps entier, y compris les lèvres. Deva Cassel avait même précisé qu’elle n’avait jamais envisagé de se faire opérer. Même ses parents sont complètement contre les interventions chirurgicales. « S’il vous plaît, réfléchissez avant d’essayer de répandre des nouvelles aussi stupides et inutiles sur les jeunes. » avait-elle fini par conclure dans sa réponse.

Quoi qu’il en soit, la jolie brune peut pertinemment compter sur les soutiens de ses proches notamment ses parents, mais surtout son mystérieux amoureux.