Deva Cassel : la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel accusée d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique !

Dimanche dernier, Deva, la fille du célèbre acteur Vincent Cassel a posté une photo d’elle sur Instagram. Un très beau cliché où elle posait dans une position artistique, les yeux clos. La jeune adolescente pouvait bien être fière de sa photo en blanc et noir puisque ses fans n’ont pas tardé à aimer son poste. Enfin, c’était avant que les choses ne prennent une autre tournure…

La fille de Monica Bellucci attaquée par ses détracteurs…

Les commentaires qui se voulaient être des compliments ainsi que des réactions admiratives ont tôt fait d’assaillir la photo de la ravissante Deva. De cette photo, on peut absolument dire que les gènes ne mentent pas. Elle tient sans aucun doute sa beauté de la sublime Monica Bellucci, sa mère.

Dans la foulée et l’effervescence des commentaires, l’un en particulier a piqué au vif la jeune adolescente de 15 ans. C’était un commentaire malveillant qui lui a été adressé par l’un des internautes qui visiblement n’a pas apprécié la photo. Un commentaire plutôt poignant et désagréable qui n’a pas manqué de créer un véritable tollé-bolé sous le poste. L’internaute en question l’accusait d’avoir effectué une lipoplastie pour changer la forme de ses lèvres.

On pouvait comprendre par les propos de l’internaute que la jeune adolescente devrait faire l’effort d’être à l’aise avec elle-même ; qu’elle était assez ravissante avant l’opération et qu’elle devrait arrêter de vouloir ressembler parfaitement à sa mère en essayant de lui voler son identité. Deva devrait selon le commentaire laissé, se concentrer sur elle-même et son talent et arrêter de se conduire comme une adulte alors qu’elle n’est en réalité qu’une adolescente.

La jeune fille fut bien obligée de répondre elle-même. Elle a réagi fermement en disant que son corps subit des changements comme celui de tous les autres adolescents et qu’il était normal que la forme de ses lèvres change. Elle lui retourna la monnaie de sa pièce en le priant de ne plus raconter de telles stupidités sur les jeunes. Une réaction qui a été applaudie par la majorité de ses fans. Deva Cassel affirme ne jamais avoir envisagé de se faire opérer.

Une vie plutôt discrète sur les réseaux sociaux

Contrairement aux enfants de stars qui inondent chaque jour les réseaux sociaux avec des dizaines de photos, Deva Cassel est plutôt réservée et discrète. Elle ne publie que très rarement ses photos sur Instagram. Cette précaution de notre jeune mannequin n’a apparemment pas suffi pour la protéger des remarques négatives de quelques internautes jaloux.

Malgré le nombre important d’abonnés qui s’élève déjà à 41.000, elle n’a posté que quatre photos sur son compte Instagram. Pourtant, cela suffit largement à la magnifique Deva pour se faire apprécier par ses fans et d’être l’objet de toutes les attentions. Ses quelques postes n’ont jamais manqué d’éveiller l’intérêt de ses fans, il faut le notifier !

Les fans de Deva n’ont pas tardé à voler à son secours

Après le commentaire désobligeant de l’internaute qui accusait notre jeune mannequin, les autres abonnés ne se sont pas fait prier pour répliquer vivement. On pouvait bien lire de nombreux commentaires qui prenaient la défense de la nouvelle égérie de la marque italienne ‘’Dolce and Gabbana’’ pour son parfum Dolce Shine. Son fan-club était bel et bien présent pour elle.

Certains demandaient des preuves de la prétendue intervention chirurgicale de Deva pendant que d’autres se sont contentés de remettre le propriétaire du commentaire à sa place. Ce n’est que plus tard que la fille Cassel a démenti elle-même ses fausses allégations sur sa personne.

Vous l’auriez compris, attention à ne pas attaquer la jeune Deva sans preuve, ses fans ne vont pas vous épargner… ambiance !