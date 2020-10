Dexter aura bien une suite : la neuvième saison est prévue dès 2021 !

Il y a 7 ans, la série Dexter avait pris fin, au grand dam des fans qui n’étaient pas vraiment satisfaits par la manière dont les choses se sont passées. Cependant, on dirait bien que les producteurs ont décidé de prolonger la série, avec 10 autres épisodes qui promettent d’être meilleurs que ceux de la saison 8.

La saison 9 de Dexter bientôt à l’écran

Depuis la fin de la 8e saison de Dexter, qui soit dit en passant, avait été présentée comme la finale, on peut dire que les fans rêvaient qu’on leur dise qu’il y aura une suite. D’ailleurs, il semblerait que l’acteur qui a incarné brillamment le rôle de Dexter, Michael C. Hall, ait beaucoup entendu cette question depuis la fin de la série.

Dernièrement, on apprend que l’acteur a accepté d’endosser une nouvelle fois le costume de Dexter. C’était pendant les Cannes Séries. C’est donc officiel depuis ce mercredi 14 octobre, il y aura en 2021, une neuvième saison de la série.

Mettant en scène Dexter Morgan, officiellement expert médical, mais officieusement tueur en série, cette 9e saison sera composée de 10 épisodes… Une suite directe donc de la saison 8 qui était censée être la dernière. Les fans n’auront qu’à patienter un an pour pouvoir le suivre.

Si on est sûr d’une chose, c’est que Michael C. Hall sera évidemment celui qui incarnera le rôle de Dexter comme avant. Notons que ce rôle lui avait valu il y a 10 ans, un Golden Globe. Clyde Phillips qui a été le showrunner de la série pendant les 4 premières saisons, sera celui qui conduira cette saison à venir.

On apprend que s’il n’en tenait qu’à lui, la fin de Dexter ce serait passé autrement que ce à quoi on a eu droit. De quoi rassurer les fans qui ont bien envie d’un scénario différent.

Dans un communiqué, Gary Levine, le président de Showtime a affirmé : « Nous voulions revisiter ce personnage unique seulement si nous étions en mesure de trouver une idée originale digne du brio de la série. Et je suis heureux de vous annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall ont trouvé l’idée. Nous avons tellement hâte de commencer le tournage et de montrer le résultat au monde. »

Les fans attendent un meilleur dénouement pour la série

Ce communiqué ne fait qu’attiser la curiosité des fans. L’attente devient subitement bien longue, et les téléspectateurs ont plus que hâte de retrouver leur psychopathe préféré à la télévision.

Le fait que ce soit un autre showrunner qui soit aux commandes cette fois, offre de nouvelles perspectives, et fait espérer des épisodes palpitants. Toutefois, même si la 9e saison doit encore être tournée, on ne sait pas encore si ce sera la fin de la série, ou si elle aura une 10e saison.

Pour le moment, les fans ont été nombreux à exprimer leur enthousiasme concernant l’annonce de la suite de Dexter. La 8e saison qui aurait dû être la fin, se finissait de façon bien triste.

En effet, on y voyait un Dexter Morgane qui est devenu bûcheron et qui habite dans l’Oregon, dans une grande solitude. Ils sont donc nombreux à vouloir une meilleure fin à leur tueur favori, à travers un dénouement plus intéressant. Aussi, les 1ères saisons de la série ont cartonné, ce qui donne espoir à ce que ce serait bien mieux.

Parmi les réactions des internautes, il y a avait : « Sentiments partagés sur le retour de Dexter. D’un côté la dernière saison a été une insulte désastreuse pour les téléspectateurs que toute la bonne volonté est partie; d’un autre côté, le créateur de la saison 1 à 4 revient; c’est peut-être l’opportunité pour la série de s’achever dignement… », ou encore : « En fait, j’attends avec impatience la saison 9 de Dexter. La fin était vraiment décevante, et une telle série mérite de meilleurs adieux. »

Tous les espoirs reposent maintenant sur Clyde Phillips, pour que Dexter revienne en force !