Diam’s : son projet d’entreprise de séjours religieux inquiète ses fans à cause de la crise sanitaire

Même si la chanteuse Diam’s a arrêté sa carrière musicale il y a de cela plusieurs années, cette dernière reste encore et toujours dans le coeur des français, comme on a pu le voir récemment dans les commentaires de la chanteuse Vitaa, sa grande amie chanteuse avec qui elle avait chanté la fameuse chanson Confessions nocturnes. A l’époque, la chanteuse Vitaa n’était pas très connue du grand public, et cela a été une vraie surprise pour tout le monde de la voir dans cette chanson qui depuis est devenue mythique.

Pendant plusieurs mois, l’entreprise de la chanteuse Diam’s s’est retrouvée à l’arrêt complet à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Mais aujourd’hui, il se pourrait que l’entreprise propose à nouveau ses services, bien que tout le monde ne puisse pas en profiter malheureusement.

Diam’s : son public veut de ses nouvelles et attend d’en savoir plus sur sa vie de femme entrepreneuse

Il y a maintenant plus de dix ans, le public francophone a eu l’occasion de découvrir Diam’s et notamment ses plus grands succès dans la chanson avec notamment le fameux titre La boulette. Depuis, la vie de la chanteuse a bien changé : elle a décidé de s’installer selon certaines sources en Arabie Saoudite et se serait même convertie à l’islam.

Toutefois, on peut dire que même si Diam’s ne chante plus avec Vitaa ni avec d’autres artistes dans le monde de la chanson, celle-ci reste bel et bien active, comme on a donc pu le voir récemment. Elle fait preuve d’une grande discrétion, mais ne se prive pas de communiquer quand elle le souhaite. Ses fans ont d’ailleurs été surpris de voir que Diam’s avait pu être associée à une entreprise de voyages, bien que cela reste cohérent avec ses propres convictions personnelles.

Les voyages religieux avec l’entreprise de Diam’s pourraient reprendre selon certaines restrictions sanitaires

Alors que pour certains pays, la crise sanitaire fait encore beaucoup de dégâts, il se trouve qu’en Arabie Saoudite, les restrictions ont pu évoluer. Ainsi, on a pu apprendre que seulement 1000 pèlerins pourront être autorisés à La Mecque et seulement des citoyens du pays, mais cela a pu évoluer selon les dernières annonces du ministre de la santé cette semaine.

En effet, il se trouve que pour pouvoir se rendre sur place désormais, il faudra impérativement présenter une preuve de vaccination contre la COVID19. On ne sait pas si à ce jour l’entreprise va recommencer les voyages, mais cela pourrait donc être possible légalement.

Les fans de Diam’s attendent de ces nouvelles avec la plus grande impatience, ils veulent la retrouver…

Il se trouve en effet que sur les réseaux sociaux, l’entreprise se fait plutôt discrète, et personne n’a eu de nouvelles depuis un an, lors de la crise sanitaire du coronavirus, et c’est le cas également pour la chanteuse Diam’s qui se fait très discrète.

Sur les réseaux sociaux, certaines fans n’ont pas demandé à avoir un peu plus d’informations pour savoir quand les prochains pèlerinages pourront reprendre, mais à ce jour personne n’a eu de nouvelles. Toutefois, la star de la chanson française continue d’être en relation avec ses fans, notamment via la publication de son livre.