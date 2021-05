Diam’s : une femme pousse un gros coup de gueule et balance tout, la rappeuse est dans la tourmente !

C’est une annonce qui a pu surprendre tous les plus grands fans de Diam’s : personne ne pensait qu’après autant d’années, nous pourrions entendre des nouvelles aussi dingues concernant la rappeuse Diam’s. En effet, celle-ci a pu encore faire parler d’elle avec une histoire assez folle qui concerne son couple.

Ayant décidé de se convertir à l’islam ces dernières années, la rappeuse Diam’s a complètement changé de vie, mais ses fans ne l’ont clairement pas oublié. Depuis maintenant plusieurs années, cette dernière est active sur les réseaux sociaux, mais elle a décidé pour autant de ne pas avoir la même vie qu’avant. En effet, comme elle avait pu le déclarer par le passé, elle juge désormais sa pratique de la religion incompatible avec sa carrière musicale. Un choix radical que certains ont pu critiquer violemment, mais qui a au moins le mérite d’être très clair.

Diam’s à l’arrêt dans la musique, elle se lance dans un nouveau business

Même si la chanteuse et rappeuse Diam’s a pu arrêter complètement sa carrière musicale, cela ne l’empêche pas de rester une vraie businesswoman, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, ces derniers mois, on a pu voir que la chanteuse a décidé de se lancer dans une toute nouvelle aventure : elle a voulu créer une agence de voyages !

Toutefois, la rappeuse Diam’s a décidé de se spécialiser pour ne pas faire comme toutes les autres sur le marché. En effet, celle-ci veut se différencier des autres et a donc décidé de créer une agence de voyages religieux. Une occasion unique pour les françaises et les français qui veulent voyager tout en pratiquant et en découvrant la religion de la rappeuse.

Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu, car la crise sanitaire du coronavirus est passée par là et a laissé Diam’s dans la tourmente : il était en effet impossible de partir en vacances durant le confinement, excepté pour de rares cas. Mais alors que l’entreprise de la chanteuse était dans une situation compliquée, c’est un tout autre scandale qui a pu surgir contre toute attente. Alors que la chanteuse ne fait plus parler d’elle dans la presse people, personne ne pensait qu’elle allait être encore au coeur de l’actualité.

Diam’s accusée d’avoir « détruit un foyer », une femme anonyme balance tout dans la presse

C’est un nouveau coup de tonnerre dans le monde de la musique, et cela pourrait malheureusement demander à Diam’s de sortir de son silence médiatique. En effet, en 2018 déjà, une certaine Sara faisait des révélations très choquantes concernant la chanteuse Diam’s, qui aurait complètement gâché sa relation fusionnelle avec l’écrivain Faouzi Tarkhani.

Dans le magazine Closer, la dénommée Sara affirmée que Diam’s avait contacté ce dernier suite à un article paru dans L’Obs. A cette époque, l’écrivain était marié depuis bientôt 10 ans et avait même trois enfants. Selon l’ex-compagne de ce dernier, Diam’s aurait complètement détruit son couple mais également son foyer.

Elle aurait pu même dit que désormais, les enfants étaient « malheureux » depuis cet événement tragique : elle estime que Diam’s et son compagnon ne font que dissimuler la vérité. Trois ans après les faits, cette histoire pourrait connaître un lourd rebondissement, alors que la France vit une période compliquée dans le cadre de la pandémie.