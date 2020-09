Diane de Koh-Lanta en couple, découvrez son amoureux il vaut le détour !

Ce rugbyman à la carrure imposante a déjà fait partie de l’équipe de France des moins de 20 ans

Diane fait partie des 24 candidats à concourir pour essayer de remporter le titre suprême de Koh-Lanta : Les 4 Terres. Il faut dire qu’elle a un certain avantage par rapport à tous les autres concurrents. En effet, la candidate qui représente l’ouest à la chance d’avoir à ses côtés le compagnon idéal. Il s’agit d’un sportif du nom de Thibault Daubagna.

Ainsi, il y a fort à croire que les amoureux ont préparé ensemble et intensivement la participation de Diane à cette nouvelle édition de Koh-Lanta. L’objectif étant pour la candidate d’être dans les conditions optimales pour pouvoir surpasser dans les différentes épreuves du jeu. On peut dire qu’avec un sportif, qui plus est un rugbyman comme compagnon et coach, Diane a mis toutes les chances de son côté.

De plus, Thibault Daubagna fait partie de ces hommes que l’on remarque tout de suite grâce à leur carrure d’athlète. En effet, quand le rugbyman s’affiche en photo avec sa belle blonde sur les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes lui font la remarque à ce sujet. Ainsi, il n’est pas étonnant qu’il soit une célébrité dans sa région.

Pour ce qui est du rôle qu’il tient dans le monde de rugby, Thibault Daubagna évolue au sein du club de rugby à XV Section paloise phare dans le Béarn. Il y tient entre autres le poste de demi de mêlée. D’ailleurs, le mois d’octobre 2019, il a signé de nouveaux contrats avec le club pour pouvoir y jouer pendant 2 autres saisons, ce qui a réjoui énormément les supporters du club.

« Je suis extrêmement ravi de pouvoir prolonger mon évolution au sein de la section. Mon cœur en a décidé ainsi » a-t-il confié sur le site internet de son club de Rugby. Il a également ajouté que son véritable souhait était de prolonger son évolution au sein du club, car c’est là qu’il a commencé à se faire une place dans le monde du rugby. « J’ai grandi dans le club et j’y ai vécu d’agréables moments. Alors, je suis sûr qu’il y a encore des exploits à accomplir » a-t-il dit.

Cependant, à part son évolution dans le club Section Paloise, Thibault Daubagna a également brillé par sa participation au tournoi des Six Nations pour les moins de 20 ans en 2014. À l’époque, il faisait partie de l’équipe de France.

Quand la supportrice échange son rôle avec le joueur.

Diane est l’une des plus grandes supportrices de Thibault Daubagna. À chaque fois que son compagnon dispute un match, elle est toujours au premier rang pour l’encourager. Cependant, les rôles sont désormais inversés. C’est dorénavant à Thibault Daubagna de supporter et d’encourager sa belle blonde qui a troqué le banc des supporters pour une place sur le terrain. Pour ce faire, le rugbyman a déjà invité toutes les personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux à ne pas rater une seule aventure de Koh-Lanta, Les 4 Terres. De cette façon, ils peuvent suivre et être témoins des performances de sa belle chérie.

Quoi qu’il en soit, l’évolution de Diane dans Koh-Lanta, Les 4 Terres est très encourageante. Elle a encore toutes ses chances d’aller encore plus loin. Par contre, Marie France, la candidate qui défendait les couleurs du Nord, a été éliminée dès le premier épisode de l’émission. Toutefois, elle a pu bénéficier d’une seconde chance en intégrant l’équipe orange après qu’un candidat a dû quitter le jeu suite à une décision médicale.