Diane (Koh-Lanta) : la jeune femme se confie sur les épisodes regrettables de son aventure !

Cependant elle revient sur cet épisode avec beaucoup de recul. Elle regrette aujourd’hui les mots qu’elle avait utilisés contre Estelle.

La participation de Diane à l’émission de téléréalité Koh-Lanta, Les 4 terres, aura été très mouvementée. On se souvient encore de son élimination à cause d’Estelle alors que l’émission n’était qu’à son 3e épisode. Cependant, le vent a tourné en sa faveur et Diane était finalement de retour ce vendredi 18 septembre. Ce retour ne fut possible qu’après le départ de Samuel qui s’était blessé. Toutefois, on se doutait bien que les choses ne seraient pas faciles pour la jeune femme avec son arrivée dans une nouvelle équipe. À peine fit-elle sa nouvelle apparition dans l’émission, qu’elle a déjà été éliminée. Une situation assez cocasse qui n’a certainement pas plu à la jeune femme. Découvrez-en plus dans la lecture de cet article.

Des séries d’événements malencontreux

Lorsque Diane fit son entrée dans l’équipe des violets, elle n’a pas eu le temps de prendre ses marques et d’élaborer une nouvelle stratégie. Les membres de l’équipe n’ont pas pris le soin d’étudier les différentes options et sont allés directement au conseil après l’épreuve d’immunité.

Cette imprudence leur a valu la dernière place et il fallait qu’une personne soit éliminée. Selon les règles du jeu, c’est la dernière personne arrivée qui devait se dévouer. Bien sûr, ce fut Diane qui fut de nouveau retirée. Cependant, ce 19 septembre, la jeune femme est revenue sur certains épisodes de sa participation à l’émission.

C’est dans un live sur Instagram que Denis Brogniart s’est exprimé à propos du premier conseil. Ce dernier a demandé à Diane de faire une analyse de ce qui s’est passé lors de ce conseil. On se souvient que la participante avait émis de nombreuses critiques qui faisaient état de trahison et elle employait des mots très durs envers Estelle.

Elle regrette ses propos

« Faites-la sauter », disait-elle ! Aujourd’hui, la jeune femme voit les choses d’une manière bien différente. Diane reconnaît qu’elle a manqué de tact et qu’elle aurait vraiment préféré ne pas avoir tenu des propos aussi durs envers Estelle. Elle avoue que ses mots sont très tranchants et très forts. C’était sans doute à cause de la colère qu’elle ressentait que la participante avait été aussi désagréable. La jeune femme affirme toutefois aujourd’hui que si elle devait se retrouver dans la même situation, elle ne reprendrait certainement pas les mêmes mots.

Cependant, Denis Brogniart comprenait la réaction de la jeune femme. Dans ses propos, il déclarait que Diane a été surprise de s’être fait sortir. Il faut dire que cette dernière ne s’imaginait pas qu’il y avait un collier, et même s’il y en avait, elle ne s’attendait pas à ce qu’Estelle vote contre elle. En effet, Diane pensait que leur relation n’était pas si dramatique. Ce n’est que plus tard à la télévision qu’elle a découvert qu’Estelle voulait dissoudre le groupe des jaunes.

Cependant, malgré toutes les divergences et les accrochages qu’il y a eu entre les deux femmes, Diane a eu des mots très encourageants pour Estelle à la fin du live sur Instagram. Elle reconnaît que celle qui l’a éliminé a effectué une performance formidable. C’était pour la prestation d’Estelle au jeu de confort que Diane l’a félicité en affirmant qu’elle avait été bluffante. Vu la gentillesse qu’elle lui témoigne aujourd’hui, Diane se montre très affable et semble avoir définitivement tiré un trait sur ces passages qui l’avaient blessé.