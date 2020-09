Didier (L’amour est dans le pré) ingérable lors de son passage dans « Tous en cuisine », Cyril Lignac le recadre !

Un Didier ingérable

La 15e saison de la télé-réalité L’amour est dans le pré a commencé lundi dernier. Rien que durant les présentations des portraits en mars dernier, il y avait près 2 millions de téléspectateurs devant leurs télévisions. La chaîne M6 a ainsi enregistré 10,6 % et 11,8 % des PDA pour les 2 épisodes. Des chiffres impressionnants qui montrent l’intérêt que le public porte pour l’émission de Karine Le Marchand.. Pour faire plaisir au public de la 6, Cyril Lignac a invité des ex-participants de l’émission dans l’épisode du 14 septembre de Tous en cuisine. Il y avait Fred et Pierre de la 7e saison, Emmanuelle et Yoann de la 5e saison ainsi que Didier et Isabelle de la dernière saison. Véronique Dicaire était aussi en direct de sa maison au Canada. Pour mettre en avant le terroir français, Jérôme Anthony co-présentait l’émission depuis une ferme à Tournan-en-Brie.

Un an après la dernière saison, Didier a toujours gardé son sens de l’humour. Comme à son habitude, il ne manquait jamais de se faire remarquer et cette fois, l’embarras était à son comble. Cet épisode était une occasion pour Didier et Cyril Lignac de se faire connaissance, tous les deux sont en effet originaire de l’Aveyron. Le chef étoilé savait que l’accent aveyronnais ne serait pas facile à comprendre, il a donc essayé tant bien que mal de calmer Didier à chaque prise de parole.

La connexion n’étant déjà pas bonne, l’accent rouergat de Didier n’a pas facilité les choses. À un moment, Didier a monopolisé la parole avec un accent incompréhensible pour certains. Cyril Lignac, habitué à ce type d’accent, a lui-même perdu le fil de la discussion du fait que Didier parlait trop vite. Un incident qui a beaucoup amusé les autres participants, notamment Jérôme Anthony qui a même demandé au chef de traduire alors que ce dernier ne comprenait lui-même rien. « Heureusement que ce n’est pas lui qui donnait la recette », disait l’acolyte de Cyril Lignac en ricanant. Particulièrement gêné, le chef était obligé de remettre Didier à sa place en lui demandant de ne pas crier.

Peu de temps après, Didier est sorti du cadre et est revenu quelques secondes après. Perruque blonde, bandana et une paire de lunettes de soleil, le fermier s’était déguisé en Dalida. Un spectacle qui a provoqué un fou rire des autres intervenants. Sa compagne, Isabelle, a ensuite pris les règnes de la cuisine pour calmer l’agriculteur. En tout cas, les autres intervenants ne faisaient qu’assister en direct au spectacle de Didier sans pouvoir participer pleinement à l’émission.

Les téléspectateurs étaient divisés

Si les participants ont partagé un moment de fou rire sur le plateau, les téléspectateurs, eux, étaient divisés. D’une part, il y avait ceux qui ont bien apprécié revoir les ex-participants de L’amour est dans le pré après des années et voir qu’ils étaient encore en couple. Sans oublier ceux qui ont bien aimé revoir Didier et qui n’ont pas perdu de temps pour faire remarquer sa bonne humeur. D’autre part, il y avait ceux qui ont préféré tailler l’agriculteur sur Twitter « Quelqu’un peut mettre les sous-titres quand Didier parle », « elle va être longue l’émission avec Didier ». Certains disaient même qu’ils allaient changer de chaîne si ça continuait. Il est clair que le spectacle de Didier ne plaisait pas à tout le monde.

Si l’avenir de l’émission Tous en cuisine est encore flou, les téléspectateurs garderont beaucoup de souvenirs de chaque passage surtout de cet épisode avec Didier.