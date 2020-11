Didier Raoult : il déclare en vidéo qu’il ne sert à rien d’utiliser le gel hydroalcoolique et les masques !

D’après lui, les mesures de précaution telles que le port de masque et l’utilisation de gel hydroalcoolique ne servent « à rien » !

Le gouvernement français et tous les autres spécialistes de la santé seraient-ils dans l’erreur par rapport au coronavirus et aux moyens permettant d’endiguer la crise ? En tout cas, c’est ce qu’on pourrait croire lorsqu’on écoute les explications de Didier Raoult à l’occasion de son passage sur « On est en direct ». Il s’est longuement exprimé sur le sujet, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ses propos soulèvent de nombreuses interrogations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Galerie At Down (@galerieatdown) le 1 Mai 2020 à 4 :49 PDT

Didier Raoult s’exprime sur la lutte contre le coronavirus en France

Comme vous avez pu le constater, dans plusieurs pays du monde, notamment en France, le coronavirus semble reprendre de plus belle. La lutte continue donc, encore et toujours. Dans la mesure où jusque-là, aucun vaccin fiable n’a encore été trouvé, les seules solutions disponibles sont les règles instaurées il y a bientôt un an.

Il s’agit de l’utilisation du masque et du gel hydroalcoolique, sans oublier bien sûr la distance de sécurité d’un mètre à respecter. Si ces mesures ne suffisent pas à endiguer la crise, au moins elles permettent de réduire autant que possible le nombre de nouveaux cas.

En tout cas, c’est ce que toute la population pensait, jusqu’à l’intervention du professeur Didier Raoult. Contrairement à ceux qui lancent la pierre au gouvernement français pour le nouveau confinement mis en place, l’homme se préoccupe plutôt des règles visant à nous protéger contre le virus. Il affirme ses positions au sujet de l’utilisation du gel hydroalcoolique et du port du masque, lors de son interview sur « On est en direct », diffusée sur France 2.

Invité de Laurent Ruquier, l’éminent professeur souvent critiqué par ses pairs, a déroulé un argumentaire détaillé sur les mesures qui d’après lui seraient efficaces pour éliminer le coronavirus. Cet infectiologue de grande renommée n’a pas non plus hésité à discréditer les mesures utilisées actuellement, car d’après lui elles ne servent à rien.

Les mesures mises en place contre la Covid-19 seraient-elles inutiles ?

Au tout début, dès la première vague de contamination du coronavirus, le gouvernement français avait estimé que les masques n’étaient pas obligatoires. C’était une grave erreur qui a très vite été corrigée, raison pour laquelle le port de masque aujourd’hui est une obligation pour tous.

Cette mesure reste valable avec la deuxième vague de contamination, et l’utilisation du gel hydroalcoolique est plus que jamais conseillée. Comment se fait-il alors qu’un infectiologue considère cette mesure comme étant inutile ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par rom1_guillot (@rom1_drawing) le 23 Sept. 2020 à 9 :21 PDT



En effet, selon Didier Raoult, le gel ne sert à rien. Il explique qu’il s’agit simplement d’un mélange d’eau et d’alcool, et qu’il avait prévenu le ministre Olivier Véran sur l’inefficacité du produit. Le professeur et infectiologue n’a donc pas hésité à jeter du discrédit sur toutes les décisions de l’OMS en rapport avec l’utilisation du gel pour se protéger contre le virus.

Il va plus loin encore, et s’attaque maintenant au masque de protection. D’après lui, le virus se transmet beaucoup plus par les mains, et très rarement par l’air. Porter les masques serait donc une mesure complètement inutile. Peut-on se fier à ses propos ? Là est toute la question.

En plus, si on devait le croire, quelles seraient alors les mesures efficaces à utiliser pour lutter contre ce virus ? Il s’exprime à ce sujet en donnant un conseil radical pour éliminer ce virus : « rester enfermé chez soi et fermer toutes les frontières ! »… c’est chaud !