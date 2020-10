Diego El Glaoui : il se fait censurer après la publication d’une photo de lui sans vêtements !

Les réseaux sociaux sont devenus le lieu idéal pour partager les photos ainsi que quelques souvenirs avec ses amis et abonnés de sa page. Toutefois, certains en profitent pour mettre en avant leur belle silhouette via la publication de photos dénudées.

Diego El Glaoui se fait censurer sur Instagram après la publication d’une photo dénudée

Alors que les internautes sont plutôt habitués à voir les clichés sexy de sa compagne Iris Mittenaere, c’est au tour de Diego El Glaoui de régaler ses followers. En couple depuis 2019, cela fait plus d’un an que les deux tourtereaux partagent leur vie ensemble. Si les dames sont habituées à mettre des photos d’elles topless sur le réseau social Instagram sans s’inquiéter, cela n’est visiblement pas le cas pour les hommes. Les administrateurs d’Instagram semblent n’avoir pas apprécié la dernière publication de celui qui dirige l’agence Influence. Suivi par près de 90 000 abonnés, le compagnon de la Miss France 2016 a posté un cliché de lui complètement nu. Censurer par Instagram, il a tenu à publier à nouveau cette photo tout en poussant un énorme coup de gueule.

Iris Mittenaere et son compagnon seraient devenus des véritables stars sur la toile. La reine de beauté au corps de rêve partage régulièrement des photos d’elle sur les réseaux sociaux. Ses fans sont le plus souvent impressionnés par ses photos qui dévoilent quelques fois certaines parties intimes de son corps. Lors de leurs vacances aux Maldives où le couple passait des moments inoubliables, leurs abonnés ne s’ennuyaient pas du tout. De retour à Paris où il fait actuellement froid, le mari de la reine de beauté semble vouloir revivre ces moments. Samedi passé, les admirateurs du frère de Kenza El Glaoui ont été surpris de découvrir une photo de lui tout nu. Le jeune homme a posé alors qu’il glissait sur un toboggan. On le voit tout nu avec sa main qui tente de cacher les parties intimes. Même si ce cliché aurait fait plaisir aux femmes qui sont abonnées sur sa page, cela était loin d’être le cas pour certains internautes ainsi que pour les administrateurs d’Instagram qui essayent de faire respecter certaines clauses de confidentialité à leurs utilisateurs. Si on s’en tient à la réaction du compagnon de l’animatrice française, cette publication aurait été supprimé d’où son obstination à la publier à nouveau.

Le coup de gueule du compagnon d’Iris Mittenaere contre Instagram

L’homme d’affaires n’a pas digéré cette censure et aurait poussé un énorme coup de gueule contre ce réseau social. Ce dernier estime qu’il s’agirait d’un « deux poids, deux mesures » car selon lui, certains utilisateurs comme Mathilde Tantot ou Emily Ratajkowski qui font généralement des publications osées représenteraient des « demi dieu » pour Instagram. Diego El Glaoui a pu compter sur le soutien de certains de ses followers qui ont estimé qu’il avait raison lorsqu’il déclare que certains sont autorisés à poster des clichés nus sans être censurés. Même si certains fans de l’influenceur partagent son opinion, d’autres ne voient pas toujours les choses comme lui. Quoi qu’il en soit, tout le monde ne sera jamais d’accord sur ce coup-là, surtout lorsqu’il s’agit de la publication des nues sur les réseaux sociaux. Toutefois, on ignore si cette photo qui a été republiée se fera encore supprimer par Instagram.

En mai dernier, Iris Mittenaere avait fait parler d’elle après la publication d’une photo où elle avait dévoilé ses seins nus. Cette photo avait fait baver les abonnés de sa page qui la trouvaient très sexy. La reine de beauté arborait un joli ensemble veste jaune très glamour et n’avait pas refermé les boutons. La jeune femme et son compagnon seraient particulièrement des adeptes des nues sur les réseaux sociaux.