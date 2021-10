Dior prend la place d’Hugo Boss au PSG !

En 2011, lors du rachat du club de football du Paris Saint Germain par le Qatar Sport Investment (QSI), des objectifs ont été fixés. L’un de ces objectifs, à portée symbolique, était de faire du PSG une marque mondiale. On peut dire que c’est ce qui a été fait durant ces dix dernières années. Grâce à ses stars, le PSG n’en finit plus aujourd’hui de décrocher de prestigieux partenariats. Le dernier en date est la collaboration avec la maison Dior.

Une première entrée de Dior dans le monde sportif

Les costumes signés Hugo Boss au PSG, c’est terminé. Le club de la capitale a récemment annoncé la signature d’un tout nouveau partenariat avec la marque française Dior. Pour Dior, c’est la première entrée dans l’univers du design sportif, car jamais auparavant cette maison de mode n’a noué un partenariat avec un club sportif, et qui plus est un club de football.

Pour rendre public ce partenariat, des joueurs du PSG comme Neymar, Marco Verratti, Kylian M’Bappé ou encore Keylor Navas, ont participé à un shooting de présentation de la gamme. Les joueurs rouge et bleu auront ainsi l’occasion de porter cette nouvelle tunique lors des arrivées au stade, ou lors des soirées et galas du club.

Devenu aujourd’hui une véritable marque mondiale, le club de la capitale, grâce à sa panoplie de stars continue de s’offrir les meilleurs partenariats possibles.

Des tenues stylées et haut de gamme

C’est le directeur artistique des collections homme de Dior, Kim Jones, qui a pris le soin de penser les tuniques dans lesquelles se glisseront les joueurs rouge et bleu, pour les deux prochaines saisons.

Le premier ensemble sera tout d’abord composé d’un manteau en cachemire, ajouté à une veste, une chemise et d’un pantalon de costume. Le tout associé à une paire de derbies en cuir noir à l’intérieur de laquelle on pourra retrouver les numéros de maillots des joueurs.

La seconde tenue sera composée d’un blouson Harrington, un pull et un polo en maille, doté d’un patch brodé « Paris Saint-Germain », et une paire de derbies en cuir noir. Les joueurs pourront aussi se montrer avec l’iconique sac Saddle en cuir de veau grainé noir, une cravate en jacquard, et une écharpe en cachemire.

Une expansion continue de la marque PSG

Dans son communiqué annonçant ce prestigieux partenariat, le club a souligné que : « à travers ce partenariat, le Paris Saint-Germain poursuit son avancée pionnière dans l’univers de la mode et du lifestyle ; il partage avec la maison Dior une même passion pour Paris qu’ils contribuent, par leur créativité, à faire rayonner à travers le monde ».

Grâce à ses stars et à sa politique marketing, le PSG poursuit donc son ascension dans plusieurs domaines. Certains partenariats inédits ont même déjà été signés. On se souvient notamment de la récente intrusion de la marque Jordan dans le monde football grâce au club de la capitale, le partenariat en cours avec la chaîne d’hôtellerie Accor Live Limitless, et surtout la nouvelle collaboration avec Crypto.com, leader mondial de la cryptomonnaie.