Diplomatie : la réconciliation de la France et des États-Unis actée par Kamala Haris !

Le début d’une nouvelle ère s’annonce pour la France et le pays de l’oncle Sam, deux mois après les échauffourées dans lesquelles ils sont impliqués avec l’Aukus. Le chef de l’état français et la vice-présidente américaine, Kamala Harris ont fumé le calumet de paix, à l’issue d’un entretien à l’Élysée, ce 10 novembre 2021 avec la volonté de retrouver la relation saine qui existait depuis toujours entre les deux alliés historiques.

« Les Français sont très fiers de vous avoir » ici

Au cours d’un « entretien substantiel » qui a maintenu les deux personnalités pendant environ 1 h 30, le président Emmanuel Macron a déclaré : « Nous sommes d’accord pour dire que nous sommes au début d’une nouvelle ère et que notre coopération est absolument cruciale ». Atterrie depuis mardi dans la capitale française, Kamala y a assisté ce 11 novembre, ay forum de paris pour la paix. Ce vendredi 12 novembre, elle va également prendre part à une importante conférence sur la Libye, qui réunit quelques pays du Maghreb et du Sahel en vue d’une résolution des conflits décennaux qui tenaillent la Jamahiriya.

« Nous avons eu une rencontre fructueuse à Rome il y a quelques jours avec le président Biden qui a montré la voie pour les semaines, mois et années à venir », a poursuivi l’hôte, Emmanuel Macron, au début de cet entretien qui s’est déroulé notamment en présence du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de la ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes Élisabeth Moreno. « Les Français sont très fiers de vous avoir » ici, a-t-il confié.

« … nous sommes au début d’une nouvelle ère riche en défis, mais aussi en opportunités »

Très enthousiasmée, Kamala Harris semble aussi partager chaque vision énoncée par Emmanuel Macron. « Je pense, et nous partageons cette vision, que nous sommes au début d’une nouvelle ère riche en défis, mais aussi en opportunités », a-t-elle répondu à son hôte.

Puis un coup d’œil au passé reluisant entre les deux nations : « lorsque la France et les États-Unis ont travaillé ensemble dans le passé, cela a été toujours été couronné de beaucoup de succès, grâce à nos valeurs et priorités communes », a-t-elle remarqué. La vice-présidente indique en outre que La France et les États-Unis « ont un désir commun d’être des leaders sur le globe pour assister les autres nations en ces temps tragiques » de pandémie de covid-19.

« En bâtissant sur votre discussion importante avec le président Biden, je me réjouis que nous allions, dans les jours à venir, continuer à travailler de concert » et « renouveler l’attention donnée à notre partenariat », a-t-elle insisté.

L’Élysée a indiqué qu’ils avaient décidé « de lancer un dialogue bilatéral dans le domaine spatial » et qu’Emmanuel Macron s’était « réjoui de la décision des États-Unis de rejoindre l’Observatoire spatial sur le climat ».

Depuis son arrivée mardi, Kamala Harris a notamment visité l’Institut Pasteur où elle a rencontré des chercheurs américains et français travaillant sur le Covid.