Discours de Macron : les annonces concernant les frontières, les masques et les écoles en synthèse !

Résultat du discours de Macron du 13 Avril 2020 : nous pouvons donc résumer cette intervention avec quelques informations. Le confinement sera prolongé comme Macron a pu le préciser lors du live du 13 Avril 2020. Le port du masque commencera à se généraliser et les universités ne pourront pas renouer avec un retour sur les bancs de l’école.

20h29 : le direct de Macron ce 13/04/2020 est donc assez long, mais le président est convaincu que les jours meilleurs seront à nouveau au rendez-vous. La solidarité sera alors la plus importante.

20h28 : avec ce direct du discours de Macron en direct nous apprenons qu’un plan très important sera proposé après le 11 Mai pour l’hôpital. Emmanuel proposera un discours supplémentaire pour évoquer le futur et il est conscient que la nation est vulnérable alors que certains pensaient le contraire.

20h27 : le live du discours de Macron nous permet d’apprendre que la lutte contre le coronavirus concerne aussi l’aide apportée aux pays en difficulté. Il estime que nous avons un seul ennemi à savoir le Covid-19, le discours de Macron ce soir en direct du 13 Avril 2020 nous permet aussi de découvrir que l’espoir est là, mais il faudra forcément bâtir une nouvelle France en collaborant avec l’Europe.

20h24 : Macron ne souhaite pas que l’histoire de la Chine se produise puisque le confinement à l’Est se dévoile de nouveau puisque l’épidémie reprend de la rigueur. Le président remercie les Français pour l’engagement face à cette menace, tous sommes fraternels et unis. Ce discours de Macron aujourd’hui du 13 Avril 2020 est donc primordial, car il annonce une préparation future.

20h23 : la France a engagé le plus d’essais cliniques, Emmanuel Macron a vérifié que tout a été testé, mais toutes les voies sont poursuivies, les chercheurs travaillent donc avec rigueur, car rien ne sera négligé.



20h22 : Emmanuel Macron répond qu’il n’a pas de réponses concernant la fin de l’épidémie, d’après les premières données grâce aux tests sérologiques, une quantité faible de Français a été contaminée. Nous sommes donc très loin d’une immunité collective, les vaccins sont alors les plus importants. C’est pour cette raison que la France met en oeuvre toutes ses ressources pour que les traitements soient proposés. Il faudra attendre plusieurs mois, une initiative sera alors dévoilée pour accélérer les travaux.

20h20 : l’usage du masque pourra devenir systématique grâce à des importations et à la mobilisation de salariés sur l’ensemble du territoire pour qu’une production massive soit proposée. Dans 15 jours, le plan de l’après 11 Mai sera proposé. Des points de rendez-vous seront proposés aux Français pour que les mesures soient adaptées en conséquence.

20h19 : une application permettra de savoir si nous avons été en contact avec une personne contaminée, le gouvernement va travailler sur cette piste, mais la mise en place sera basée sur le volontariat. Les Assemblées et les autorités ne mettent de côté aucune solution. Les frontières non européennes seront fermées jusqu’à nouvel ordre.

20h18 : à partir du 11 Mai, des tests sont considérés comme une arme pour sortir du confinement. Le nombre réalisé tous les jours ne cessera d’augmenter, Macron a demandé qu’ils soient réalisés sur les personnes les plus fragiles. Tous les laboratoires publics et privés seront sur le front, toutes les personnes qui auront des symptômes seront alors testées.

20h16 : les lieux qui pourront accueillir du public seront par contre fermés, les grands évènements ne pourront pas se tenir avant la moitié du mois de Juillet. Toutes les semaines, Macron et ses équipes décideront de l’évolution de la crise sanitaire.

20h15 : les crèches, les écoles, les lycées ouvriront dès le 11 Mai, car les inégalités se multiplient notamment pour les enfants privés des écoles. Des règles particulières seront forcément mises en place pour que les enseignants soient protégés le plus possible. Pour les cours supérieurs, une autre organisation sera mise en place, car ils ne seront pas donnés avant l’été.

Une aide exceptionnelle avec des enfants sera versée pour que les besoins essentiels soient pris en compte. Dès mercredi, des moyens financiers seront mis en place pour répondre aux demandes des Français. Le 11 Mai prochain sera le début d’une nouvelle étape selon Macron, les règles seront adaptées en fonction des résultats.

20h14 : des annulations de charges et des aises spécifiques seront proposées aux secteurs très touchés comme les agences de voyages.

20h13 : les mesures de chômage partiel seront prolongées et renforcées, elles sont inédites et 8 millions de salariés sont déjà protégés. Le fonds de solidarité apporte une réponse importante, Macron a également entendu les cris des Français, le gouvernement doit simplifier les aides, les banques décaleront alors toutes les échéances, les assurances seront aussi au rendez-vous.

20h11 : cette date sera la dernière uniquement si le virus n’est pas propagé et si le confinement a été respecté à la lettre par l’ensemble des Français. Pour les quatre prochaines semaines, les règles actuelles seront aussi dévoilées, les élus sont alors invités à appliquer les mêmes règles sans forcément ajouter des interdits.

20h09 : Macron évoque ensuite le calendrier des prochains jours, car rien n’est forcément acquis. Les hôpitaux sont toujours saturés, l’épidémie n’est pas maîtrisée, le confinement sera alors prolongé jusqu’au lundi 11 mai.

20h08 : la France a réussi à se surpasser avec les transferts des patients, mais également une collaboration très importante grâce à des pays comme l’Allemagne. Macron valorise alors le soutien apporté à tous les Français que ce soit en France et ceux à l’étranger. Nous avons donc pu innover, oser et surtout mis en place des solutions de qualité.

20h07 : nous avons manqué de nombreux matériels, le personnel soignant n’a donc pas pu faire face dès les premières minutes, mais le gouvernement assure qu’il a pu se mobiliser pour acquérir tous les produits indispensables. Il reste conscient que la pénurie a été difficile à surpasser, mais les commandes sont désormais validées comme « en temps de guerre ». D’ici trois semaines, la production de masques sera multipliée par 5.

20h04 : le président remercie les gendarmes, les policiers, car les résultats sont positifs. Plusieurs régions sont épargnées, les entrées en réanimation diminue et l’espoir renaît. Macron apporte toute sa reconnaissance aux Français qui n’étaient pas préparés à cette crise.

20h03 : Emmanuel Macron fait un bref récapitulatif concernant les efforts des Français, il annonce une progression et une amélioration de la situation grâce à l’énergie des soignants. Ces derniers ont tenu et les hôpitaux ont « réussi à soigner tous ceux qui se présentaient ».

19h57 : suivez avec nous le discours de Macron pour ce mois d’Avril 2020. Plusieurs sujets sont très attendus et dans quelques minutes, nous aurons enfin des réponses. Le discours de Macron du 13 Avril sera dans tous les cas historique selon les experts. Pour savoir sur quelle chaîne regarder le discours de Macron ce 13/04/2020, sachez que toutes les chaînes qui sont en direct et qui ont un JT comme TF1 vous proposent une retransmission en live.

Sur le site, l’allocution de Macron du 13 Avril sera aussi au rendez-vous, nous vous proposerons les annonces les plus fortes en direct. Emmanuel Macron se prépare pour cette intervention qui devrait bouleverser le quotidien des Français, car le confinement sera prolongé.

19h30 : le discours de Macron du 13 Avril se prépare, mais à cette heure, nous apprenons qu’une seconde vague pourrait se produire. En effet, Macron, lors de son discours du 13 Avril 2020 devra dévoiler un vrai plan de déconfinement. Si les Français vont trop vite, le coronavirus reprendra de la vigueur et nous seront à nouveau contraints d’être confinés. L’heure du discours de Macron d’aujourd’hui approche à grands pas.

L’intervention de Macron aujourd’hui 13 Avril n’aura jamais été aussi attendue par les Français. Vous avez déjà un hashtag dévoilé sur Twitter pour l’intervention de Macron 13 Avril. #MACRON20H20 permet donc de suivre toutes les réactions des Français, mais ils espèrent forcément que le confinement se terminera rapidement.

C’est le grand jour pour Emmanuel Macron qui sera alors au rendez-vous à 20h02 sur toutes les chaînes puisque son allocution sera retransmise sur C8, mais également TF1.

Le grand oral d’Emmanuel Macron

Les Français attendent de bonnes nouvelles, mais il y a forcément une annonce moins réjouissante à cause du prolongement du confinement.

Un président de la République n’aura jamais autant parlé à la télévision et en direct pour donner rendez-vous aux Français. Les attentes sont nombreuses, les réponses seront peut-être inexistantes, mais un mot semble revenir sans cesse : déconfinement.

Emmanuel Macron pourrait annoncer un prolongement du confinement jusqu’au 15 Mai.

Les écoles pourraient être fermées jusqu’à Septembre.

Les seniors seraient invités à rester chez eux jusqu’à la fin de l’année.

Des annonces pour l’économie sont aussi très attendues.

Alors que le coronavirus a fait près de 14 000 morts en France, une petite accalmie semble se dessiner dans plusieurs régions dont le Grand Est. Emmanuel Macron doit passer son oral ce soir à 20h02, il interviendra à cette heure précise notamment pour laisser le temps aux Français d’applaudir les soignants comme ils peuvent le faire depuis quelques semaines. Rendez-vous ce soir pour le live du discours d’Emmanuel Macron qui devrait rester dans les annales.

Les Français seront sans doute déçus, car nombreux sont ceux qui pensaient que le confinement prendrait fin le 15 Avril comme avait pu l’annoncer l’exécutif. Il y a donc de bonnes nouvelles notamment pour l’épidémie qui perd de sa vigueur, mais un relâchement aujourd’hui serait problématique demain. En effet, le virus reprendrait de sa vigueur et les admissions en soins intensifs également.

Dans tous les cas, les annonces faites par le président de la République sont très attendues alors que le pays est à l’arrêt. La reprise de l’économie sera sans doute difficile et l’effort devra être considérable pour remettre le pays sur les rails.

Les Français devront travailler un peu plus

Emmanuel Macron avait promis des aides pour les entreprises, les travailleurs indépendants et beaucoup de Français sont en difficulté. Ils attendent donc que les aides soient au rendez-vous, mais le travailler plus prendra tout son sens. Une phrase instaurée sous Sarkozy devrait à nouveau être citée sous l’ère Macron puisque l’économie sera largement malmenée. Selon les professionnels, la récession sera la pire depuis 1945.

Les Français devront alors fournir un effort considérable, mais toutes les entreprises ne sortiront pas gagnantes. En effet, si les grandes firmes pourront tirer leur épingle du jeu, d’autres comme les indépendants seront confrontés à des difficultés majeures.

Un plan de soutien de 100 milliards d’euros devrait être mis en place alors qu’il était au départ de 45 milliards d’euros .

. Emmanuel Macron veut sauver tous les secteurs et améliorer le monde hospitalier.

Agès Pannier-Runacher a également précisé qu’il faudra mettre les bouchées doubles pour sortir de cette situation.

Même si le confinement se termine dans quelques jours, les Français ne seront pas encore sortis des difficultés, car elles seront beaucoup plus importantes lors de la reprise. Il faudra alors reprendre son quotidien, tenter de sauver son entreprise, emprunter de l’argent pour éviter la faillite et se réinventer pour se démarquer des autres. L’après-confinement ne sera pas forcément très simple.

Toutes les 8 minutes, vous sauvez une vie. Restez chez vous. #FranceUnie — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2020

Vers un calendrier précis pour le déconfinement

Alors que l’Allemagne s’apprête à réduire les restrictions puisque l’épidémie du coronavirus ne semble plus être virulente dans ce pays, le discours de Macron devrait dévoiler un calendrier. Ce dernier sera différent de celui proposé par Cyril Hanouna qui a été ciblé par le CSA puisqu’il était faux. Avec le discours de Macron, nous devrions en apprendre un peu plus sur les conditions futures. Cette troisième allocution est alors très importante, car les annonces comme nous avons pu le préciser seront primordiales.

Le thème pour le discours de Macron sera le coronavirus, l’effort des soignants, le respect des consignes et le président se tournera vers le futur .

. Le discours de Macron du 13 Avril devrait durer quelques minutes, il sera à la fois bref et très important.

Avec le calendrier, nous serons si le déconfinement sera proposé à la fin du mois d’Avril avec un prolongement de deux semaines.

Nous tenons à rappeler que l’Italie sera confinée jusqu’à 3 Mai, le discours de Macron du 13 Avril pourrait alors suivre le même chemin.

Notre quotidien ne retrouvera pas une certaine normalité avant Septembre que ce soit pour les écoles, les restaurants, les commerces et les bars.

Le discours de Macron face au coronavirus devra aussi être rythmé par l’espoir pour que les Français comprennent que le confinement a été positif, mais qu’il n’est pas l’heure de baisser les bras. Selon les rumeurs de l’Élysée, il y a de grandes chances pour que le discours de Macron face au coronavirus du 13 Avril permette d’avoir une date de fin plus ou moins précise. À l’heure où un certain relâchement est visible dans quelques régions, le président doit aussi donner une lueur d’espoir.

L’incertitude n’aura plus de place

Le discours de Macron en direct du 13 Avril 2020 ne devra pas être rythmé par les incertitudes, car les Français ont eu l’impression que l’Élysée n’a pas toujours dit la vérité. À propos du confinement, de la contamination ou encore du port du masque. D’autres estiment que le Covid-19 n’était pas du tout connu, il était alors complexe d’énoncer des mesures sans forcément maîtriser cet adversaire. En effet, le discours de Macron face au coronavirus du 13 Avril sera différent, car des précisions devront être données. Bien sûr, le président tentera aussi de réunir les Français, de prouver que la poursuite du confinement sera importante et il sera aussi très ferme sur la coopération européenne. Sans cette dernière, il sera difficile, voire impossible d’entrevoir cette fin du tunnel.

Le discours de Macron en direct du 13 Avril pourrait donc marquer l’histoire d’une croix rouge, car les Français n’avaient pas vécu de situations aussi complexes depuis de nombreuses années. Même la crise économique de 2018 n’avait pas été aussi difficile.

Vers un déconfinement avec des tests sur l’ensemble de la France

Si vous attendez le discours de Macron avec la plus grande impatience, sachez que certes il faut une date pour le déconfinement, mais il sera aussi important de procéder à des tests massifs. Ces derniers présentent de sérieux avantages.

Il sera alors possible de savoir si certains Français sont « immunisés », ils pourront alors retrouver facilement leur vie .

. D’autres, ceux qui n’auront pas eu le virus du Covid-19 pourront être plus rapidement vaccinés lorsque le traitement sera en place.

Les tests permettront aussi de savoir si un maximum de Français ont été touchés ou si la part la plus importante n’a pas été frappée de plein fouet.

Le discours d’Emmanuel Macron du 13 Avril devrait donc présenter avec des détails cette sortie du déconfinement, mais il pourra aussi évoquer avec précision l’arrivée des tests. Selon l’INSERM, il sera impossible d’envisager une telle sortie de crise si la France ne met pas en place des tests massifs que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. L’étude publiée ce dimanche est donc très explicite à ce sujet.

La levée du confinement sans stratégie de sortie entraînerait une deuxième vague écrasant largement le système de santé.

Il faut alors s’attendre à une sortie à la mi Mai ou en Juin.

L’heure du discours de Macron, pourquoi 20h02 ?

Vous attendez forcément l’intervention d’Emmanuel Macron, mais une heure précise a été proposée. En effet, il est souvent à l’antenne à 20 heures, mais avec les applaudissements, il a été décidé de repousser la retransmission de l’allocution. Le discours de Macron du 13 Avril 2020 aura donc lieu deux minutes après les hommages rendus sur l’ensemble du continent. Certains n’hésitent pas à participer à cette intervention afin de remercier le plus possible le personnel soignant qui se mobilise depuis le début de l’épidémie.

Le discours à la nation de Macron le 13 Avril sera alors proposé à 20h02 avec la plus grande précision, mais cela ne laissera sans doute pas le temps à tous les Français de participer à ces remerciements. Certains proposent même de petits concerts tous les soirs afin de divertir les Français qui sont confinés depuis plusieurs semaines. Le discours de Macron du 13 Avril 2020 sera en direct, il sera proposé depuis le Palais de l’Élysée et il y a de grandes chances pour que toutes les chaînes soient au rendez-vous.

Cyril Hanouna sera même présent puisque l’allocution sera proposée via TPMP. Vous connaissez désormais l’heure du discours de Macron, mais cette attente sera-t-elle récompensée par des annonces positives.

En ce qui concerne les dernières informations liées au coronavirus, certains faits sont importants et ils seront peut-être évoqués dans le discours de Macron du 13 Avril 2020.

Ce sont près de 14 393 personnes qui sont décédées à cause du Covid-19 sur le sol français .

. 5140 individus ont perdu la vie dans les EHPAD et 9253 Français sont décédés dans les hôpitaux.

Vous savez également pour le discours de Macron du 13 Avril quelle heure sera proposée, mais le président évoquera aussi les personnes en réanimation.

Pour le quatrième jour d’affilée, le nombre ne cesse de diminuer, cela est donc très rassurant.

Selon l’OMS, le coronavirus a été dix fois plus mortel que le virus de la grippe, le H1N1.

Contrairement aux idées reçues, le discours de Macron n’était pas le 12 Avril, il a choisi le lundi de Pâques alors que des rumeurs annonçaient une présence à la télévision jeudi dernier. D’autres rumeurs sont aussi évoquées, car le discours de Macron du 15 Avril n’existe pas, il participera une seule fois cette semaine et il est donc inutile de chercher à quelle heure cette retransmission sera proposée. Il reste désormais quelques minutes avant la retransmission de cette allocution très importante et Twitter commence déjà à se chauffer alors que le président se prépare dans les loges.

Quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant ? En toute humilité, nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Nous travaillons activement pour trouver un vaccin et un traitement. Aucune piste n'est négligée. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2020

Le discours de Macron en direct était-il rassurant ?

Le discours de Macron aujourd’hui en direct a été apprécié par les Français même s’ils sont contraints de patienter pendant près d’un mois pour envisager une sortie. Il suffit de regarder les sondages sur Twitter par exemple, environ 50 % des personnes ont tendance à être rassurées par les propos. Ces derniers proposés lors du live du discours de Macron ont donc eu l’effet escompté. Ceux qui n’ont pas eu la chance de regarder le discours de Macron du 13/04 peuvent tout de même le visionner sur le Web.

Grâce à YouTube, le discours de Macron du 13 avril 2020 est facile d’accès, il suffit de se rendre sur la chaîne officielle .

. Vous pourrez aussi trouver un compte rendu du discours de Macron du 13 Avril puisque la journée du 14 Avril sera consacrée à des débats sur le Web.

Cette intervention de Macron du 13/04/20 est donc rassurante, mais il faudra patienter pour savoir si la date mentionnée lors du discours de Macron en direct sera réellement tenue.

Sur le compte Twitter du président de la République, vous aurez également les réactions au discours de Macron du 13/04/2020, mais également les annonces les plus fortes du discours de Macron du 13 avril 2020. Cela vous évite de regarder les vidéos et vous aurez les données les plus importantes. N’oubliez pas que cette intervention de Macron du 13 04 020 ne sera pas la dernière, il a assuré qu’il proposera des points très régulièrement afin d’informer le plus possible les Français de cette situation tout à fait exceptionnelle.

Pour l’allocution de Macron du 13 avril, cette retransmission a été largement suivie et c’est à nouveau un record qui a été réalisé. Le ton était également très différent lors de cette quatrième intervention puisqu’il a fait preuve d’humilité, il était social et surtout il a offert une lueur d’espoir.