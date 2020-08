Disney : Mulan en France ? Pas pour tout de suite… le film tant attendu ne sera pas au cinéma en septembre !

Mulan est un blockbuster que les français sont impatients de suivre. Prévue normalement pour le 4 septembre 2020, La France devra attendre avant de pouvoir profiter de l’œuvre cinématographique. Une nouvelle qui pousse les français au souhait d’une sortie en salle. Pendant ce temps, d’autres pays auront la chance de suivre le film sur la plateforme Disney+.

Mulan, un film très attendu !

Sortie en 1998 en version animée, Mulan est un film proposé par Walt Disney Pictures. Avec un budget de 200 millions de dollars, la réalisatrice Niki Caro a fait de ce film une merveille cinématographique. Etant un blockbuster, le film suit la logique de l’adaptation en film de prises de vues réelles. Déjà sorti plutôt en Mars 2020 aux Emirats arabes Unis, Mulan fait une durée de 115 minutes. Inspiré du personnage connu Hua Mulan, le film raconte une belle histoire d’aventure.

(Rumeur) Cas unique ! Disney FR songerait, contrairement à ses voisins européens, à proposer #Mulan au cinéma dans le cadre d'une sortie limitée sur une courte période, puis de le lancer sur #DisneyPlus peu de temps après (et sans supplément tarifaire). https://t.co/43RxzckzgM pic.twitter.com/xICnN0ltKl — Disneyphile (@DisneyphileLIVE) August 26, 2020

Mulan est une jeune fille menant une vie paisible dans son village natal. Sa vie va basculer lorsque l’empereur de Chine sortira un décret stipulant l’intégration d’un homme par famille à l’armée impériale. Le but de cette annonce était de rassembler assez d’hommes pour combattre les envahisseurs du nord. Le père de Mulan étant invalide, la jeune fille décida de prendre la place de son père. Se faisant passer pour un soldat, Mulan vivra une grande aventure allant de l’entrainement au champ de bataille.

Les français devront encore attendre…

Si le film Mulan est aussi intéressant, il n’est pas encore disponible partout. La crise sanitaire a été à l’origine du report de la sortie internationale du film. A cet effet, la maison de production Walt Disney Pictures, a modifié sa méthode de distribution. Le film ne sera disponible que sur la plateforme Disney+. Une stratégie qui suscite des inquiétudes chez les exploitants de salles. Ainsi, en se basant sur la nouvelle stratégie, la date du 4 Septembre 2020 a été choisie pour la sortie.

Mulan sera directement disponible sur la plateforme Disney. Divers pays pourront donc y suivre le film. On peut citer l’Océanie, Amérique du Nord et l’Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni etc.). Dans toute la liste, La France ne pourra pas avoir accès au film à la date prévue. Aucune raison n’a été évoquée mais « le film sera diffusé plus tard, à une date qui reste à fixer ». Une affirmation qui met les français en attente pour le moment.

On en parle du film mulan qui sortira jamais au cinéma 😭 — 𝔗𝔞𝔫𝔦𝔞 (@tania_ekr) August 26, 2020

Une distribution directe mais pas gratuite

La distribution directe du film Mulan n’est pas sans coût. En effet, les utilisateurs devront payer un prix pour accéder au film. Le prix est estimé à 29,99 dollars en dehors du coût de l’abonnement annuel. Il faut dire que la politique est bien pensée. Cependant, chaque pays aura un prix d’achat différent. On retrouve dans les pages du journal américain « Variety », les coûts pour chaque pays. Il y est également précisé que l’achat est faisable sur le site et l’application de Disney+.

Par ailleurs, le film Mulan sera accessible sur iOS, Roku et Android. Si les français ne peuvent avoir accès au film sur la plateforme Disney, ils espèrent une sortie en salle. L’expérience a déjà été faite en chine et cela a marché. Notons que le film Mulan n’est pas le premier à prendre du retard en France. Il y a également le film « le seul et unique Ivan » qui ne sera disponible que le 11 Novembre en France.