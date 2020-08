Disney : Mulan sera finalement disponible gratuitement pour les abonnés Disney+ uniquement en France !

La sortie du film Mulan a été retardée à de nombreuses reprises. Maintenant, il a été annoncé que ce film sera bientôt disponible. Disney a pris l’initiative de le mettre sur sa plateforme de SVOD.

Récemment, la compagnie de production a décidé de rendre le film accessible via un accès « Premium ». En d’autres termes, tous les abonnés, à Disney+, devront payer des frais supplémentaires pour pouvoir profiter de cet œuvre.

Mulan is free for Disney+ subscribers in France . https://t.co/TrVZ6Y8AAc pic.twitter.com/vcU8yfHoeJ

Si la sortie de Mulan est prévue pour le 4 septembre, les français se sentent délaissés. En effet, la compagnie américaine d’animation n’a pas encore annoncé une date précise en ce qui concerne la sortie du film dans le territoire français. Dans le but de s’excuser, la compagnie a décidé que le film sera gratuit sur Disney+ pour les français.

Afin de pouvoir visionner cet œuvre de la compagnie Disney, les abonnés à Disney+ aux Etats-Unis doivent payer une somme de 29,99 dollars. En revanche, les résidents de la Métropole n’auront pas besoin de payer cette somme pour regarder le film sur Disney+. En contrepartie, les Français devront patienter et risquer de voir leurs plaisirs gâchés par les éventuels spoils. En somme, c’est un mal pour un bien pour les français qui sont impatients de voir ce long métrage.

“Mulan” Premier Access on Disney+ to Cost $26 in Most International Markets, Free in Francehttps://t.co/GNif5oTypP pic.twitter.com/X7fTDJzAwF

