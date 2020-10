Disney prévoit une suite du Roi Lion ! Les fans sont fous d’impatience !

View this post on Instagram

Mufasa! . . . #mufasa #lionking #thelionking #disney #lions #pride #lionpride #prideoflions #lion #roar #rawr #meow #cats #cat #bigcats #bigcat #cattails #lionsmane #mane #kitty #wildlife #animals #animalphotography #animalpictures #lionpics #animalpics #africananimals #africanbigcats #africancats #kingofthejungle