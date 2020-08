Disney va mettre en scène sa première héroïne bisexuelle ! La communauté LGBT est ravie !

« Luz à Osville » : la première héroïne bisexuelle fait son entrée sur Disney Chanel

La série animée de Disney Chanel « Luz à Osville » (The Owl House) mettra en scène son premier personnage bisexuel. La créatrice Dana Terrace l’a officialisé sur Twitter Luz Noceda, une fillette de 14 ans qui rêve de devenir sorcière même sans pouvoir magique, est bisexuelle. Dana est elle-même bisexuelle. En créant ce personnage, elle voulait raconter sa propre expérience. Au début, elle avait été censurée par des dirigeants haut placés de Disney qui ne voulait pas mettre en scène des personnages gay ou bi. Elle s’est quand même entêtée et cela a fini par payer.

Depuis la création de la série, la créatrice a été claire sur le fait qu’elle voulait intégrer des « ados queers » parmi le casting. Actuellement, elle est très soutenue par la direction actuelle de Disney. Il est à noter que des personnages gays sont déjà apparus dans des productions Disney ces dernières années. Il s’agissait toujours cependant de personnages secondaires. Dans le live-action de « La Belle et la Bête » de 2017, l’homosexualité de l’un des personnages a été suggérée. Dans « En Avant », le dernier long métrage de Pixar sorti le 4 Mars dernier, une policière l’a quand même verbalisé.

Pixar va mettre en scène son premier protagoniste gay dans un court-métrage : « Out ».

Un petit retour sur l’histoire de cette série animé

Luz à Osville, de son titre original The Owl House, est une série d’animation américaine de comédie fantastique créée par Dana Terrace. Elle est produite par Disney Televison Animation. La série est ensuite diffusée par Disney Chanel depuis le 10 janvier 2020. Avant même que la première saison ne soit diffusée, la série a été renouvelée pour une deuxième saison en novembre 2019. Pour la France et la Suisse, la diffusion se fait depuis le 15 avril 20120.

C’est l’histoire d’une adolescente humaine pleine d’assurance, Luz, qui tombe par accident sur un portail qui permet d’accéder à un monde magique. Elle va se lier d’amitié avec une petite sorcière rebelle du nom d’Eda et aussi d’un guerrier très mignon : King. Même si Luz ne possède pas de pouvoir magique, elle poursuit son rêve de devenir sorcière en servant d’apprentie à Eda. Elle trouvera une nouvelle famille dans cet environnement peu probable.

The Owl House a été imaginée et créée par Dana Terrace qui était scénariste pour Gravity Falls, puis plus tard réalisatrice du reboot de La bande à Picsou en 2017. La sortie de la série était au début prévue pour 2019 mais fut repoussée en 2020. Dana est la quatrième femme à réaliser une série pour Disney Television Animation à la suite de Pepper Ann avec Sue Ann, Chris Nee avec Docteur La Peluche et Daron Nefcy avec Star vs the forces of evil.

Dana Terrace affirme que le style visuel de la série a été inspiré par les peintures de Remedios Varo, John Bauer et Jérôme Bosch. En juin 2019, la bande annonce a été présentée en avant-première pendant une conférence au Festival International du Film d’animation d’Annecy. Un jour plus tard, elle est publiée sur la chaîne YouTube de Disney Chanel. Pendant la Comic-Con de San-Diego, le générique de début de la série est publié sur cette même chaîne.