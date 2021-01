Disparition de Delphine Jubillar : des problèmes de couple auraient été évoqués, voici les déclarations de son oncle !

Il s’agit sans doute d’un mystère puisque la disparition n’est pas résolue et il y aurait de nombreuses interrogations. En effet, il semble difficile de connaître les raisons de cette disparition qu’elle soit volontaire ou non. Cette infirmière de 33 ans a quitté son logement et, depuis, elle n’a pas donné de signes de vie. De nombreuses recherches ont été réalisées dans le Tarn, mais l’enquête n’a pas permis pour l’instant de résoudre ce mystère. La disparition a été partagée par Cédric Jubillar et si certains pensent qu’elle est décédée, d’autres ont encore de l’espoir.

Disparition de Delphine Jubillar: le mystère reste entier dans le Tarn, les recherches se poursuivent https://t.co/UqBMix5pJq pic.twitter.com/txzmpL4bkF — La Voix du Nord (@lavoixdunord) December 22, 2020

Quelques informations sur Delphine Jubillar

Nous sommes le 15 décembre, dans la nuit du 15 au 16 très précisément, et Delphine Jubillar âgée de 33 ans quitte le logement situé dans le Tarn à Cagnac-les-Mines. Depuis, ses proches et sa famille multiplient les recherches puisque la trentenaire est introuvable et plusieurs battues ont eu lieu, mais aucune trace précise n’aurait été retrouvée.

Disparition de Delphine Jubillar: les trois hypothèses sur lesquelles travaillent les enquêteurs https://t.co/xcifkMMpL8 — BFMTV (@BFMTV) December 21, 2020

Une enquête a toutefois été ouverte notamment pour élargir les recherches et permettre aux forces de police de fouiller un peu plus dans le quotidien .

. Un appel à témoins a même été lancé dans La Voix du Nord avec plusieurs informations concernant sa tenue vestimentaire.

Lorsqu’elle a disparu, elle portait apparemment une doudoune blanche avec une capuche et il s’agit de la seule information détenue.

L’un de ses proches a notamment pu se confier sur RTL, l’oncle estime que Delphine voulait divorcer.

Apparemment, le couple traversait une phase assez difficile avec notamment des problèmes financiers. Ces derniers sont-ils à l’origine de la disparition ? Pour l’instant, il semble impossible de répondre puisque les informations ne sont pas connues.

Des déclarations concernant Cédric Jubillar

Pour l’oncle, Delphine est toujours vivante, elle aurait été lassée selon lui de la situation dans laquelle elle se trouvait et elle aurait ainsi décidé de quitter le domicile conjugal. Ce sont toutefois des suppositions, car, pour l’instant, aucun indice n’a pu attester cette thèse ou la réfuter d’ailleurs. Toutefois, l’oncle précise que son mari aurait été humiliant verbalement et il aurait même rabaissé en public Delphine Jubillar. Pour lui, la situation semble assez facile à comprendre, à cause du désespoir et d’un grand ras-le-bol, elle aurait décidé de partir.

La battue continue dans un champ pour retrouver des indices suite à la disparition de Delphine Jubillar à Cagnac-Les-Mines pic.twitter.com/HR3ybyVT7V — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) December 23, 2020

Toutefois, face à l’emballement médiatique et surtout à l’avis de recherche, elle ne saurait pas comment faire machine arrière. L’oncle a donc l’espoir que sa nièce soit toujours en vie, mais les enquêteurs auraient tendance à travailler avec plusieurs hypothèses. En effet, les forces de l’ordre estiment qu’il s’agit soit d’une fugue volontaire comme son oncle a pu le dire ou encore d’un accident, voire d’une affaire criminelle. Apparemment, aucune information ne permettrait d’attester l’une des hypothèses énoncées. La disparition de Delphine Jubillar est donc un grand mystère et aucune trace n’a pu être identifiée depuis le 16 décembre. Nous vous proposons l’appel à témoins, si vous avez des informations concrètes, contactez les forces de l’ordre.