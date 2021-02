Disparition des dinosaures : finalement ce ne serait pas un astéroïde le responsable, mais une comète !

La disparition des dinosaures a fait couler beaucoup d’encre dans le monde entier, car pourquoi ont-ils disparu ? Que s’est-il passé ? Ce scénario pourrait-il se reproduire ? Ce sont autant de questions que les scientifiques tentent de poser pour apporter des réponses efficaces. Il y a dans tous les cas une seule certitude, quelque chose a causé la disparition des dinosaures. Plusieurs hypothèses ont été envisagées au cours des décennies à savoir un volcan, un astéroïde, un changement au niveau de l’atmosphère et nous évoquons désormais la comète.

Une comète en provenance d’un nuage de débris serait responsable

Vous savez sans doute que les dinosaures ont disparu brutalement il y a près de 66 millions d’années. Vous pensez peut-être que l’étude de cette étude est inutile, mais il faut en réalité comprendre ce qui s’est produit à cette époque pour savoir si cela pourrait éventuellement se reproduire. Dans tous les cas, quelque chose semble avoir frappé la Terre de plein fouet et cela aurait causé l’extermination de tous les dinosaures.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Reports nous apprend qu’une comète issue d’un nuage de débris serait la principale cause .

. Ce n’est pas une comète entière, mais un simple fragment qui aurait provoqué la disparition de ces dinosaures qui alimentent de nombreuses théories.

Les scientifiques ont estimé que le fragment était tout de même assez grand puisqu’il devait mesurer aux alentours de 7 kilomètres.

Ce sont bien sûr des spéculations qui sont basées sur des études, des ossements et des fossiles, mais il sera sans doute difficile de savoir un jour ce qui s’est vraiment produit il y a 66 millions d’années. Les scientifiques ont toutefois précisé que la comète se serait écrasée au niveau de la péninsule du Ycatan à Chicxulub, le choc aurait donc entraîné une transformation importante avec la suppression des dinosaures.

La comète aurait trouvé le chemin de la Terre à cause du Soleil et de l’attraction gravitationnelle de Jupiter. Les comètes auraient donc été envoyées à un côté puis à un autre, si certains n’ont pas connu un destin funeste sur la planète, ce fragment s’est écrasé avec une véritable violence. Toutefois, en se rencontrant les uns et les autres, des morceaux ont pu se décrocher, l’un d’entre eux a donc été « envoyé » sur Terre.

Pourquoi la théorie de la comète est préférable ?

Ce serait une question de vitesse qui permettrait d’adopter plus facilement la théorie de la comète, et non celle de l’astéroïde. Dans le Huffington Post, nous apprenons que ces gros cailloux sont des rochers assez secs. Ils ne se déplacent donc pas très rapidement et auraient-ils pu causer un dégât de ce genre ? Les comètes ont un déplacement plus rapide, cela pourrait alors expliquer les dégâts causés sur la Terre et ce fragment aurait pu expliquer la disparition des dinosaures. Toutefois, un tel scénario pourrait-il se reproduire ?

Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir des appareils performants qui repèrent les astéroïdes et tous les corps étrangers, il serait alors plus facile de savoir si un fragment, une comète ou un gros caillou serait en mesure de s’écraser sur notre planète. Par contre, les scientifiques estiment que les impacts avec les astéroïdes sont plus fréquents, c’est aussi pour cette raison que cette thèse a été envisagée à maintes reprises.

En ce qui concerne le cratère de Chicxulub, il est assez incroyable puisqu’il a sans doute été causé par ce fragment de la comète. De plus, un indice supplémentaire a été proposé, les scientifiques ont retrouvé de la chondrite carbonée et 10 % des astéroïdes en possèdent, la thèse de la comète semble donc validée.