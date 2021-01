District Z saison 2 : y aura-t-il une suite pour la nouvelle émission de Denis Brogniart produite par Arthur ?

C’est une nouvelle saison qui a démarré en fanfare pour Denis Brogniart sur TF1 ! L’animateur de Koh Lanta qui sortait tout juste d’une saison exceptionnelle n’a pas pris de repos et il est parti directement animer le jeu télévisé District Z produit par l’animateur Arthur !

District Z : un concept qui est vivement critiqué sur les réseaux sociaux à cause des invités notamment…

Alors que le nouveau jeu télévisé de TF1 venait à peine de commencer il y a quelques semaines déjà, celui-ci a très rapidement été critiqué dès sa première diffusion et encore jusqu’à aujourd’hui. En effet, le nouveau jeu de TF1 qui est produit par Arthur, District Z, ne fait clairement pas l’unanimité. Tout d’abord, de nombreux téléspectateurs ont critiqué les ressemblances qui leur semblent trop fortes avec Fort Boyard, le jeu mythique que l’on peut retrouver sur France 2 depuis plusieurs dizaines d’années déjà ! En effet, on ne peut pas nier que certaines épreuves se rapprochent de cette émission diffusée pendant la saison estivale sur France Télévisions, bien que le concept dans sa globalité soit bel et bien différent.

Mais ce n’est pas seulement le concept du jeu en lui-même qui a été critiqué : ce sont également les invités de celui-ci ! En effet, les téléspectateurs de TF1 qui regardent souvent Vendredi tout est permis ou d’autres émissions produites par Arthur auront remarqué que les invités que l’on retrouve sont souvent les mêmes ! Qu’il s’agisse des humoristes Jarry ou Claudia Tagbo, Cartman, ou encore Florent Peyre, personne ne pourra nier cette évidence, et l’animateur Arthur ne s’en cache pas d’ailleurs : il l’a très clairement assumé sur les réseaux sociaux où il a expliqué toutes les raisons qui font que ses invités sont souvent récurrents.

Et alors que la fin de la première saison de District Z s’est faite, tous les téléspectateurs se sont demandé s’ils allaient pouvoir avoir droit à une seconde saison après avoir vu les toutes dernières minutes du jeu hier soir…

Au tour de @CamilleCerfOff d'affronter l'Hotel Vertigo !

À votre avis, vont-ils réussir cette première épreuve ? #DistrictZ pic.twitter.com/BV2jtVtyaS — District Z (@DistrictZ) January 8, 2021

District Z saison 2 : le directeur des programmes de TF1 balance tout !

Alors qu’il était en pleine interview dans l’émission radio Culture Media sur Europe 1, le directeur des programmes de TF1 Fabrice Bailly a accepté de répondre à toutes les questions de la radio auprès de Philippe Vandel.

Bien que tout le monde se pose la question sur le futur de District Z, qui a essuyé quelques critiques, ce dernier n’a clairement pas hésité à défendre le programme télévisé avec la plus grande fermeté. Il affirme sans aucune hésitation que ce programme qui est une création française à de quoi rendre fière la chaîne de télévision TF1.

En effet, ce n’est pas tous les jours que les chaînes de télévision ont l’opportunité de voir naître de nouveaux concepts aussi ambitieux que celui-ci, et c’est d’ailleurs dans ces cas là une opportunité très intéressante pour exporter le concept à l’étranger, comme cela a d’ailleurs été le cas avec d’autres émissions françaises, notamment Vendredi tout est permis.

Par ailleurs, il a affirmé qu’Arthur serait “très probablement” en train de préparer la seconde saison de District Z, sans toutefois vouloir évoquer de prochaine date de diffusion. Nul ne sait encore qui seront les prochains invités et si d’ailleurs Denis Brogniart sera de la partie, mais les téléspectateurs devraient forcément être au rendez-vous après la fin de cette première saison que l’on a pu voir hier soir !