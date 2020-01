▷ Adele ravive les rumeurs avec un nouveau clip mystérieux sur YouTube

Adele

Une mystérieuse vidéo sur sa chaîne YouTube a amené ses fans à la “frénésie” de son possible retour avec de la nouvelle musique.

Adele a envoyé les fans dans la frénésie dimanche, lorsqu’il a mis en ligne une nouvelle vidéo mystérieuse sur sa chaîne YouTube.

La chanteuse n’a pas sorti de nouvelles chansons depuis son album ’25’ 2015, mais il semble qu’elle sera de retour après la mise à jour de la page officielle du site vidéo avec un nouveau clip privé.

Il y a 12 vidéos disponibles pour vos fans à voir sur la page, et maintenant il y en a une qui est privée et invisible pour le public, ce qui, selon beaucoup, est une annonce qu’Adele est de retour avec de nouveaux éléments.

“Adele YouTube a une vidéo privée qui a été téléchargée! Serait-ce votre retour? “, A demandé un utilisateur de Twitter, tandis qu’une seconde était excitée,” Attendez, qu’est-ce que je regarde à propos d’une vidéo cachée sur YouTube d’Adele ??????????? “

Pendant ce temps, d’autres sont convaincus que la star de Someone Like You créera de nouvelles chansons aux Grammy Awards dimanche prochain, après que le chanteur ait fait une apparition surprise dans un clip promotionnel pour la série après les mots, «attendez-vous à l’inattendu “

La semaine dernière, le manager d’Adele Jonathan Dickins et l’agent Lucy Dickins ont laissé entendre que la nouvelle musique est définitivement à l’horizon lors d’une conversation avec Music Week.

“Le plus tôt sera le mieux”, a plaisanté Jonathan.

Le retour de la star britannique marquera son retour sous les projecteurs après sa séparation d’avec Simon Konecki en avril dernier.

