▷ Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann annoncent leur séparation

Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann

A travers leurs réseaux sociaux, l’ancien couple rapporte qu’ils continueront sur des chemins différents, mais en bons termes pour le bien de leur fille.

Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann ont annoncé leur séparation.

À travers une déclaration, publiée sur leurs comptes Instagram, les parents de Kailani Ochmann, ont décidé de mettre fin à la spéculation et de confirmer qu’ils ont décidé de continuer dans des directions différentes.

La déclaration dit:

“Nous voudrions communiquer ici que tout ce qui est sorti dans les notes et les spéculations sur nous est assez loin de la réalité.

Nous leur disons que oui, il se passe effectivement quelque chose de très important, que nous résolvons depuis plusieurs mois.

Prendre la décision de modifier la dynamique des profondeurs demande beaucoup de courage, surtout quand il y a un immense amour entre nous.

Le plus courant est d’étirer la corde jusqu’à ce qu’elle se casse. Et lorsque cela se produit, les choses se brisent et deviennent irréparables.

Nous ne nous autoriserons jamais à y arriver.

C’est pourquoi nous avons décidé pendant un certain temps de renforcer la relation d’amitié et d’arrêter la relation de couple.

Reprenez l’individualité pour enquêter sur ce qui se passe, donnez de l’espace pour guérir, reconstruire, transformer.

Et dans cette reconstruction, nous sommes ouverts à ce qui peut arriver.

Nos opinions envers les médias diminueront pendant un certain temps car nous allons nous méfier des spéculations et des ingérences qui contaminent notre relation, qui pour nous a toujours été sacrée.

Nous n’avons jamais eu de problème de transparence et nous continuerons de l’être car cela fait partie de notre essence.

Mais en même temps, c’est quelque chose de délicat que nous devons prendre en charge et nous savons que c’est une situation inhabituelle pour une société avec des points de vue si carrés et malheureusement nous vivons dans un environnement dans lequel cela n’est ni compris ni respecté et interprété de la manière plus grossier et faux.

Nous avons besoin de temps, d’espace et surtout de BEAUCOUP de respect de votre part pour pouvoir découvrir petit à petit et en privé ce qui suit. La famille que nous avons formée ensemble est notre priorité et nous la défendrons toujours. »

L’ex-couple assure qu’ils se séparent en bons termes pour le bien de leur fille de deux ans.

Le couple demande du temps et de l’espace aux médias pour continuer à avancer.