▷ Alejandra Espinoza espère courir le prochain marathon de Los Angeles

Alejandra Espinoza

L’actrice et présentatrice de télévision espère relever le défi lors de sa prochaine tentative.

Alejandra Espinoza se prépare à courir un marathon, quelque chose qu’elle propose depuis longtemps et qu’en raison de problèmes physiques, elle n’a pas pu faire, après avoir vu sa dernière tentative frustrée dans laquelle elle s’est retrouvée avec un certain inconfort.

L’ancienne reine de beauté a déclaré: «J’ai eu beaucoup de problèmes. D’abord, j’ai l’entrejambe brossé, le bras à cause des frictions fait horriblement mal, deuxièmement, je ne pouvais pas supporter les chaussures de tennis, et troisièmement je n’ai pas pris d’eau, donc au milieu du parcours j’ai dû m’arrêter à la plage pour boire dans une des fontaines à boire . Je jure que je ne pouvais même pas marcher, je suis mort. “

Le pilote espère récupérer bientôt et devrait participer au marathon de Los Angeles le 8 mars, une course à laquelle de nombreuses célébrités se joignent. Il commencera au stade Dodger pour se terminer sur Ocean Avenue.

Avec informations laopinion.com

__ Il est à craindre que Harvey Weinstein ne se suicide, de sorte que les autorités prennent déjà des mesures pour que ce qui est arrivé au magnat Jeffrey Epstein, également accusé de délits sexuels, ne se répète pas.

Weinstein fait face à des accusations de viol et d’actes sexuels criminels. Il est actuellement détenu à l’hôpital Bellevue de Manhattan pour de graves problèmes d’hypertension artérielle, conséquence depuis qu’il a entendu sa peine lundi dernier, qui pourrait atteindre 29 ans de prison.

À sa sortie de l’hôpital, Weinstein sera emmené à la prison de Rikers Island, où des détenus très en vue ayant des problèmes de santé seront emmenés. Là-bas, les responsables du service correctionnel ont déjà élaboré un plan pour empêcher le magnat d’avoir le même but qu’Epstein, qui n’a pas soutenu la prison et s’est suicidé dans sa cellule de prison à New York.

Selon des sources, Weinstein est très nerveux, ne dort pas bien et n’assimile pas sa nouvelle vie, loin du luxe et des excès dont il jouit depuis de nombreuses années.