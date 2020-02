▷ Alejandra Guzmán a fêté ses 52 ans devant 10 mille personnes

Instagram @laguzmanmx

Le chanteur a offert un concert samedi au Mexico City Arena.

Alejandra Guzmán a célébré son 52e anniversaire ce samedi 8 février lors d’un concert à Mexico, auquel ont assisté plus de 10 000 spectateurs.

L’artiste a triomphé sur la scène de la Mexico City Arena, où elle a déclaré: «Bienvenue dans la Arena pour fêter mon anniversaire, bienvenue chez vous, je vous promets de faire le meilleur spectacle de ma vie. Êtes-vous prêt à faire du rock-roll? », A demandé le public, qui l’a acclamée et a enflammé son enthousiasme, qu’ils ont gardé pendant le spectacle pendant plus de deux heures.

Un autre moment spécial a été celui où Beto Cuevas est monté sur scène, avec qui il a interprété les chansons «Light Music» et «The Duel». Mais il y avait une autre surprise, le Guzman est descendu pour son père Enrique Guzmán, qui est monté sur scène et ils ont tous les deux joué «La Plaga». Le chanteur vraiment excité a dit à sa fille qu’elle était la «reine», et ils se sont étreints et se sont embrassés tendrement.

La Guzmán a clôturé le spectacle avec «El Amor con Otro» et «Reina de Corazones», tandis que les gens ne cessaient de demander «un autre» lorsqu’ils se retiraient de la scène.