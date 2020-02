▷ Alejandra Guzmán se lancera dans le style grupero

Alejandra Guzman

Le rockeur collaborera avec Pipo Rodríguez, ancien chanteur de «Los Angeles Azules».

Pipo Rodríguez a déclaré dans une interview avec Diario Basta: «Nous nous sommes rencontrés lors d’une présentation, et quand elle a appris que j’allais enregistrer mon premier album, elle m’a cherché et a dit:« Écoutez cette chanson »et m’a envoyé le modèle de« Cariñito Corazón », qu’elle a composée. Ensuite, j’ai écouté et pris des dispositions pour une version cumbia, je lui ai envoyé. Elle était très excitée et m’a dit: je te félicite vraiment, le sujet était très père ».

Rodriguez se sent très excité de pouvoir partager un thème avec le Guzmán: «Il a proposé de faire la vidéo, alors imaginez, avoir une vidéo avec la Reine du Rock, je ne le crois pas, ce fut une grande surprise pour moi qu’une figure de sa taille Il m’a donné une chanson, et en plus de l’enregistrer avec moi. »

Ensemble, ils feront quelques présentations pour promouvoir le sujet.