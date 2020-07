▷ Alejandro Fernández sent déjà comme un beau-père! Votre fille veut déjà un mariage

TEXTE: JORGE SOLTERO • PHOTOGRAPHIES: COURTOISIE, IMAGES . • RETOQUE: IGNACIO SÁNCHEZ TAHUILÁN

Alejandro Fernández sent déjà comme un beau-père!, Car le cœur de sa fille Camila Fernandez il a déjà un propriétaire. Le chanceux est Francisco Barba, qui, après huit mois de relation, et malgré le fait qu’au cours des trois derniers mois, ils ne se sont pas vus à cause de la pandémie, l’aime. La chanteuse de 22 ans nous avoue exclusivement qu’elle a laissé des relations toxiques et connaît maintenant le véritable amour.

« M’A CONQUIS AVEC UN CHARREADA »

Parlez-nous de votre petit ami …

Je veux d’abord dire que je suis heureux en tant que ver de terre! (des rires) Son nom est Francisco, il a 28 ans et nous venons de terminer huit mois de rencontres.

Comment l’as-tu rencontré?

Ma famille et mes amis ont organisé un repas afin que nous puissions littéralement faire connaissance, car ils savaient qu’il m’aimait. Tout le monde pensait que nous allions être un bon couple, et regardez: c’était fait! Je dois admettre que cette date était à moitié maladroite.

Qu’est-ce qui vous a le plus plu?

Cela semblera très ringard, mais dès le début, c’était très honnête, cela m’a donné beaucoup de confiance. De plus, nous avons tous deux convenu d’avoir une excellente communication, ce qui a permis à tout de se dérouler très bien.

Comment avez-vous »?

Il a organisé un repas avec ses amis; J’avais déjà tout préparé: il a commencé à discuter, je l’ai vu et j’ai adoré ça, car ma famille a toujours été liée à ce sport. Déjà la nuit, dans ma maison, je me suis déclarée super mignonne. C’était un coup de cœur et je suis tombé amoureux!

Voulez-vous nous donner des détails?

(Rires) Non! Nous gardons cela pour nous deux.

« C’EST LA RELATION TOXIQUE LA PLUS SÉRIEUSE, LONGUE ET ZÉRO QUE J’AI EU »

Qu’est-ce qu’un homme doit avoir pour que tu l’aimes?

Je ne connais pas beaucoup de gens et je n’aime pas quelqu’un si je ne le connais pas bien. Donc j’étais douteux au début avec Francisco, mais plus tard nous avons vu que nous avions des amis communs.

Comment est ta relation?

Nous nous entendons très bien! En plus d’être mon partenaire, je le considère maintenant comme mon meilleur ami, et je pense que c’est très important. Il a tout ce que j’aime. Nous avons mille choses en commun.

Vous êtes le plus jeune des Fernándezes, non?

Quoi? Je ne répondrai pas à ça! (des rires) Ce que je peux vous dire, c’est que cette relation est la plus sérieuse, longue, belle et zéro toxique que j’aie jamais eue. J’ai expérimenté et j’ai appris des erreurs.

Vous avez eu du mal à trouver l’amour, mais finalement vous avez votre partenaire idéal à part …

Oui, Francisco est définitivement mon âme sœur. Cet amour est réel et je sens cette relation beaucoup plus sûre. De plus, il est très beau!

J’ai besoin de l’embrasser!

Vivez-vous l’amour à COVID-19 fois?

Oui, et ça a été terrible! Mais j’ai aussi appris: maintenant je sais prendre à distance le véritable amour.

Ne se sont-ils vraiment pas vus?

Non, nous ne nous sommes pas vus depuis trois mois! Nous avons été en communication constante, mais la distance a été difficile. Je vous exhorte à le serrer dans ses bras!

Vos parents le connaissent-ils déjà?

Bien sûr, et ils adorent ça aussi! Ils sont également très satisfaits de ma relation.

Qu’a dit ton père?

Depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, elle l’a rencontré et ils se sont aimés!

Avez-vous pensé au mariage?

Évident! Je crois fermement au mariage.

Ce mariage sera-t-il bientôt?

(Rires) Je ne sais pas! Que Dieu décide. Sérieusement: je pense que c’est très bientôt. Francisco et moi vivons notre parade pas à pas et nous en profitons, donc il n’y a pas de précipitation.