▷ Alejandro Sanz enrage les fans de Romeo Santos

Le chanteur espagnol a déclaré en République dominicaine que le seul roi de la bachata était Juan Luis Guerra.

Alejandro Sanz a fait des déclarations qui ont dérangé les fans de Romeo Santos, qui n'ont pas manqué l'occasion et ont exprimé leur désaccord sur les réseaux.

L'auteur-compositeur-interprète espagnol s'est produit à Punta Cana, en République dominicaine, et au milieu du spectacle a déclaré: «Je pense qu'il y avait un avant et un après dans la bachata. Pour moi, le seul roi de bachata qui existe s'appelle Juan Luis Guerra. Hier, je lui ai parlé et il est merveilleux, et ce soir, je veux le dédier, et bien sûr vous aussi. »

Les paroles de Sanz ont offensé les nombreux adeptes de Roméo Santos, qui a défendu le talent de son idole, et a revendiqué Sanz.

Romeo Santos est l'un des artistes préférés de la musique du genre Bachata, donc ses fans se sont opposés aux Espagnols, qui, selon eux, étaient irrités parce que Santos avait refusé de collaborer avec lui sur un disque.